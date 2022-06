Ustawa o SN wraca do Sejmu. „Część poprawek jest nie do przyjęcia, gdyż stawia tę ustawę na głowie”

W środę rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się między innymi kolejną nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W planach są też prace nad zmianami w ustawach o prawie geologicznym i górniczym, prawie wodnym czy ustawie o bezpieczeństwie morskim oraz ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Posłowie wysłuchają też informacji o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2021 r.

Ustawa o SN wraca do Sejmu. PiS odrzuci poprawki Senatu

W harmonogramie obrad jest też punkt dotyczący uchwały Senatu w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Posłowie zajmą się tą kwestią w czwartek w bloku głosowań, zaplanowanym na godz. 13. – Wszystko na to wskazuje, że jutro poprawki Senatu zostaną przez Sejm odrzucone i ustawa w takim kształcie w jakim była uchwalona w Sejmie, trafi do podpisu pana prezydenta – powiedział we wtorek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski w „Sygnałach dnia” na antenie radiowej Jedynki.

Zachowane zostaną jedynie poprawki wprowadzone do ustawy przez senatorów PiS. – Są dwie: jedna redakcyjna, druga precyzująca kwestie budżetowe. Te, jak sądzę, przyjmiemy – powiedział w Wirtualnej Polski wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Jak wskazał, część poprawek „jest nie do przyjęcia, gdyż stawia tę ustawę na głowie albo wręcz łamie konstytucję”.

Prace nad przygotowanym przez prezydenta projektem likwidującym Izbę Dyscyplinarną trwały kilka tygodni. Nie obeszło się bez kontrowersji – część propozycji nie podobała się Solidarnej Polsce i zanim Sejm przyjął ustawę, do ostatniej chwili trwały negocjacje w obozie władzy, dotyczące jej ostatecznego kształtu. Przyjęcie ustawy było krokiem w kierunku odblokowania przez Komisję Europejską polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

Poprawki opozycji

Opozycja wprowadziła do ustawy w Senacie blisko 30 poprawek. Przewidują one między innymi, że do składu nowo tworzonej Izby Odpowiedzialności Zawodowej losowani będą sędziowie z co najmniej 7-letnim stażem na stanowisku sędziego SN. Politycy wykreślili z nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym przepisy, stwierdzające, że okoliczności towarzyszące powołaniu sędziego nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do podważenia orzeczenia wydanego z udziałem tego sędziego lub kwestionowania jego niezawisłości i bezstronności.

Czytaj też:

Ozdoba o projekcie prezydenta Dudy. Mówi o „zgniłej atmosferze”