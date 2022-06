Zdecydowane stanowisko ukraińskiego MSZ ws. UE. „Gramy w tę grę od dawna”

– Chcę powtórzyć, że Ukraina nie zaakceptuje żadnej opcji zastępczej ani alternatywy dla statusu kandydata, jakakolwiek by ona nie była, jak różowo by nie wyglądała – oświadczył minister Kułeba. – Potrzebujemy statusu kandydata do UE – żadnego kandydata na kandydata, żadnego potencjalnego kandydata czy innego substytutu, nic więcej – dodawał.

– Gramy w tę grę od dawna i wiemy, jak ona działa. Jesteśmy prostymi, skromnymi ludźmi, którzy zadowolą się standardowym statusem kandydata do UE, nie musimy wymyślać niczego szczególnego – powtarzał, chcąc jak najbardziej wyklarować stanowisko swojego kraju.

Zdaniem szefa ukraińskiego MSZ, jego kraj zasłużył na miano kandydata i spełnił wszelkie kryteria konieczne do otrzymania takiego statusu. Podkreślał, iż jest to stanowisko nie tylko rządu, ale też społeczeństwa. Podziękował przy tym ponad 200 organizacjom obywatelskim i samorządowym, które podpisały otwarty apel do rządów państw unijnych o przyznanie Ukrainie statusu kandydata do Wspólnoty. Zwrócił uwagę, iż było to największe tego typu poparcie w historii.

Ukraiński minister poświęcił też kilka zdań krajom sceptycznym co do tego, czy Ukrainie przyznawać status kandydata. Zapowiedział, że będą one „kusić alternatywami”. Zapewniał jednak, że celem jego kraju jest właśnie wspomniany status kandydata, która stanowi „ostatnią barierę psychologiczną do pokonania”.

Czytaj też:

Polska sprzeda broń na Ukrainę. „Jeden z największych kontraktów”