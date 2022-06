Awantura na poczcie w Pacanowie. Poseł broni ministra: Nie ma przyzwolenia na agresję w urzędzie

Zachowanie ministra Michała Cieślaka w urzędzie pocztowym w Pacanowie wzbudziło wiele kontrowersji. Chodzi o naczelniczkę poczty, która ma ponieść konsekwencje za to, że skarżyła się politykowi Partii Republikańskiej na drożyznę. Co na to koledzy ministra i prawicowi politycy? Swoją opinią podzielili się z „Wprost” m.in. Jacek Żalek i Jan Maria Jackowski.

– W urzędzie publicznym nie może być przyzwolenia na zastąpienie profesjonalnej obsługi klienta atakami agresji politycznej – skwitował w rozmowie z „Wprost” poseł Jacek Żalek, stając w obronie ministra Michała Cieślaka. Próbowaliśmy skontaktować się też z innymi członkami Partii Republikańskiej, w tym z liderem formacji Adamem Bielanem. Politycy nie byli zbyt rozmowni, nie odbierali telefonów lub – jak w przypadku wiceprezes partii Magdaleny Błeńskiej – nie chcieli się do tego odnosić, tłumacząc, że są „pochłonięci tematem ustawy o broni i amunicji, którą się obecnie zajmują”.