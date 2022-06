Ustawa o SN znów w Sejmie. Komisja sprawiedliwości oceniła poprawki Senatu

Jednym z punktów rozpoczynającego się 8 czerwca posiedzenia Sejmu jest rozpatrzenie senackich poprawek do ustawy o Sądzie Najwyższym. Opozycja w Senacie wprowadziła do ustawy blisko 30 poprawek.

Poprawki Senatu do ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej

Przewidują one między innymi, że do składu nowo tworzonej Izby Odpowiedzialności Zawodowej losowani będą sędziowie z co najmniej 7-letnim stażem na stanowisku sędziego SN. Politycy wykreślili z nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym przepisy, stwierdzające, że okoliczności towarzyszące powołaniu sędziego nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do podważenia orzeczenia wydanego z udziałem tego sędziego lub kwestionowania jego niezawisłości i bezstronności.

Politycy PiS zapowiadali odrzucenie większości poprawek Senatu.

Sejmowa komisja rekomenduje odrzucenie poprawek Senatu

Poprawkami Senatu jako pierwsza zajęła się sejmowa komisja sprawiedliwości. Komisja w głosowaniu zarekomendowała odrzucenie 23 z 29 senackich poprawek.

Pozostałe sześć poprawek, które uzyskały pozytywną rekomendację komisji, to głównie poprawki redakcyjne. Jedna z nich dotyczy kwestii uregulowania należność finansowych nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej po jej likwidacji.

Głosowanie Sejmu nad poprawkami Senatu planowane jest na czwartek 9 czerwca po południu.

Czytaj też:

„Bez tego nie będzie żadnych wypłat”. Szefowa KE podała kluczowy dla Polski termin