Andrzej Duda rozmawiał z Joe Bidenem. „Z całą pewnością spotkają się w Madrycie”

Rozmowa Andrzeja Dudy i Joe Bidena była przede wszystkim poświęcona zbliżającym się szczytom Dziewiątki Bukresztańskiej i NATO. Bukaresztańska Dziewiątka to zrzeszenie dziewięciu państw Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier, którego celem jest pogłębianie współpracy militarnej między krajami wschodniej flanki NATO, a także omawianie kluczowych zagadnień polityki bezpieczeństwa. Najbliższy szczyt B-9 zaplanowano na piątek 10 czerwca w Rumunii

Andrzej Duda rozmawiał z Joe Bidenem. „Planowane są kolejne rozmowy telefoniczne”

– Panowie prezydenci rozmawiali też o wojnie na Ukrainie oraz o wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski, o współpracy gospodarczej i współpracy pomiędzy USA i Polską dotyczącej bezpieczeństwa – mówił szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot tuż po zakończeniu rozmowy prezydentów.

Prezydenci Polski i USA umówili się także na kolejne rozmowy. – Panowie Prezydenci rozmawiali też o terminach kolejnych rozmów celem omówienia kolejnych spraw, które będą na porządku dziennym – mówił Szrot. – Z całą pewnością spotkają się w Madrycie, nie wiem, czy także wcześniej. Wiem, że planowane są kolejne rozmowy telefoniczne – przyznał prezydencki minister w odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Andrzej Duda obecnie jest w trakcie podróży do Portugalii. Później ma udać się także do Włoch. Polski prezydent ma przekonywać przywódców tych państw do poparcia jak najszybszego przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej.

