Łukasz Mejza o Michale Cieślaku. „Zachował się głupio, ale…”

W ostatnich dniach głośno zrobiło się o pośle Partii Republikańskiej Michale Cieślaku. Wszystko za sprawą jego zachowania wobec naczelniczki Poczty Polskiej z Pacanowa. Kobieta poskarżyła się w rozmowie z politykiem na ceny paliwa i rosnące koszty kredytów. Potem dowiedziała się, że alba sama zrezygnuje, albo zostanie dyscyplinarnie zwolniona, bo wpłynęła na nią skarga ministerialna.

Sprawa w Poczcie Polskiej. Michał Cieślak zabiera głos

Cieślak wydał oświadczenie w tej sprawie. Skarżył się na „zachowanie, które nie licowało z powagą piastowanego urzędu”. Kobieta miała używać wulgaryzmów, czemu zaprzeczyła. Pytany następnie przez dziennikarzy o sprawę minister dodał, że naczelnik „nie powinna manifestować swoich preferencji i sympatii politycznych w urzędzie państwowym”. Przyznał jednak, że „być może zachował się impulsywnie”.

Głos w sprawie zabrał nawet Jarosław Kaczyński, który przedstawił politykowi propozycję nie do odrzucenia. Prezes PiS wezwał Cieślaka do dymisji podkreślając, że jeśli tego nie zrobi, to „zostanie odwołany”. Poseł Partii Republikańskiej ogłosił po tym, że „podjął decyzję o rezygnacji z funkcji ministra w KPRM”. „Odpowiedzialność za przyszłość naszego obozu politycznego często wymaga podejmowania trudnych decyzji” – wyjaśnił.

Łukasz Mejza o dymisji ministra Cieślaka

Dymisję Cieślaka skomentował Łukasz Mejza. „A ja Wam powiem tak: zachował się głupio, ale Michał Cieślak to świetny gość i bardzo skuteczny minister. I nie godzę się, aby wszystkie jego sukcesy przykryć jednym (nieodpowiedzialnym, ale jednym) zachowaniem. A dymisją pokazał standardy! (W odróżnieniu od totalnej opozycji!)” – napisał na Twitterze.

„Zdymisjonowany został odgórnie przez prezesa, a nie z powodu własnego poczucia winy czy przyzwoitości. Niczego więc nie pokazał” – odpowiedział mu Łukasz Rogojsz z Interii. „Akurat swoją rekomendacją nie pomaga pan koledze” – dodał Rafał Mrowicki z Wirtualnej Polski.

