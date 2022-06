Żukowska wyśmiewa popisy Mejzy. „Dorosły chłop i się bawi w unboxing ciuszków na Twitterze”

Były wiceminister sportu Łukasz Mejza, który podał się do dymisji w atmosferze skandalu po ujawnieniu niejasności wokół jego biznesów, nie daje o sobie zapomnieć. Według ustaleń Wirtualnej Polski firma należąca do polityka miała oferować chorym m.in. na raka, stwardnienie rozsiane, Parkinsona i Alzheimera, terapię „pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi”. Namawiani do niej, także osobiście przez Mejzę, mieli być rodzice nieuleczalnie chorych dzieci. Ten kosztowny sposób leczenia jest za niesprawdzony i niebezpieczny.

Mejza bryluje w Sejmie

Polityk bryluje w Sejmie i najwyraźniej sporo uwagi poświęca przygotowaniu swoich stylizacji. Na jego stój internauci zwrócili uwagę przy okazji majowego posiedzenia. Mejza pojawił się na sali plenarnej w sportowych butach, bardzo obcisłych spodniach o kroju 7/8 i dopasowanej marynarkce. Z kolei na ramię miał zarzucony plecak. Komentujący zwracali uwagę, że taki ubiór jest nieodpowiedni i poseł wygląda jakby szedł na siłownię albo potańcówkę. „Mam nadzieję, że to, co robisz, jest lepsze od twojego gustu”, „nawet na poziomie stroju, to indywiduum nie rozumie, jak bardzo nie pasuje do miejsca, w którym się fotografuje” – pisali w komentarzach.

W czasie kolejnego posiedzenia Sejmu poseł sam pochwalił się na Twitterze swoim strojem. „Hej, krytycy modowi z twitterowej patoopozycji! Dzisiaj trochę zimniej więc spodnie trochę dłuższe… Tak się Wam podoba? I nie, to też nie są leginsy, tylko garnitur szyty na miarę! Jak coś, to chętnie podrzucę numer do krawca!” – napisał. Z szerokim odzewem spotkał się też wygląd polityka na meczu Polska-Walia.

Nowe krawaty

Mejzie najwyraźniej spodobało się, że jest w centrum uwagi i postanowił – jak sam powiedział – „podgrzać jeszcze atmosferę”. Poseł pochwalił się nowymi krawatami i nagrał wideo, na którym zrobił unboxing paczki. – Spójrzcie jakie piękne. Tak piękne, że myślę, że całe lewactwo zawyje – mówi na nagraniu. Jednocześnie pożalił się na media, które „wolą pisać o jego stroju niż o sukcesach”. „No to zagrahmy w tę grę” – napisał.

Żukowska: Dorosły chłop i się bawi w unboxing ciuszków

Aktywność posła wykpiła Anna Maria Żukowska z Lewicy. „Dorosły chłop i się bawi w unboxing ciuszków na Twitterze” – skomentowała jego wpis. Do dyskusji włączył się też jej partyjny kolega Tomasz Trela. „Z tym dorosły, to jednak mocno przesadziłaś” – napisał.

Czytaj też:

