„By ci przywódcy przekonywali kolejnych”. Duda spotkał się z prezydentem Włoch ws. Ukrainy

Przypomnijmy: tuż po napaści Rosji na Ukrainę, prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek członkostwo swojego kraju w Unii Europejskiej. „Chcemy natychmiast przystąpić do Unii Europejskiej” – oświadczył stanowczo Zełenski.

Unia podzielona ws. szybkiej akcesji Ukrainy do UE

Za ekspresową akcesją Ukrainy opowiedziała się Polska oraz dziewięć innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia i Węgry. Ich przywódcy wezwali kolejne państwa członkowskie do pójścia w ich ślady.

Szanse na to wydają się niewielkie, przede wszystkim ze względu na sprzeciw dwóch najsilniejszych państw członkowskich: Niemiec i Francji. Zamiast szybkiej akcesji, francuski prezydent Emmanuel Macron zaproponował utworzenie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Miałaby ona stanowić „poczekalnię”, która dałaby kandydatom – w tym Ukrainie – czas na zbliżenie się do standardów unijnych.

„Przyjaciel wszystkich Ukraińców”

Prezydent Polski Andrzej Duda podjął wyzwanie przekonania europejskich przywódców do szybkiej akcesji Ukrainy. Prezydent odbędzie cykl spotkań: w środę w Portugalii, w czwartek we Włoszech, a w piątek w Rumunii. Zełenski podziękował swojemu polskiemu odpowiednikowi za tę inicjatywę.

– Jestem wdzięczny prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie, przyjacielowi wszystkich Ukraińców, za to, że wyruszył teraz w specjalną podróż po krajach Europy, by popierać europejską perspektywę naszego państwa – powiedział Zełenski na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

„Jeżdżę nie tylko po to, by przekonać, ale.”.

Duda przybył do Rzymu w czwartek popołudniu, gdzie spotkał się z włoskim prezydentem Sergio Mattarellą. Spotkanie wciąż trwa, a o jego szczegółach poinformujemy jutro rano.

„Jeżdżę nie tylko po to, by przekonać, ale by ci przywódcy przekonywali kolejnych. Chcę, by Włochy zaangażowały się w przekonywanie naszych kolegów z UE, aby zgodzili się przyznać Ukrainie status kandydata. Apeluję do przywódców wszystkich państw UE, aby zadośćuczynić Ukrainie, pokazać, że jesteśmy na nią otwarci. Ukraińcy są wolnym i suwerennym narodem, który ma prawo do dokonania swojego wyboru”. – napisał Duda na Twitterze podczas lotu z Portugalii do Włoch.

„Rozmawiamy także z Paryżem i Berlinem”

Zapowiedział, że jego starania nie zakończą się na trzech państwach południowej Europy. Jednocześnie podkreślił, że równolegle są prowadzone negocjacje z Niemcami i Francją, w celu nakłonienia ich do zmiany stanowiska.

„Rozmawiamy także z Paryżem i Berlinem. Zostałem poproszony przez Prezydenta Ukrainy o rozmowę w władzami duńskimi. Ukraińcy nie chcą być częścią Rosji, częścią rosyjskiej strefy wpływu. Chcą być częścią wspólnoty zachodu; chcą należeć do państw, które kierują się regułami prawa międzynarodowego” – czytamy w kolejnych wpisach prezydenta Polski.

