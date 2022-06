„Zmiany w rządzie mogą być głębsze niż tylko zmiana na stanowisku wicepremiera”. Nieoficjalne ustalenia

O odejściu Jarosława Kaczyńskiego z rządu słychać było od wielu miesięcy, jednak plany prezesa PiS pokrzyżowały m.in. prace nad ustawą o obronie ojczyzny i inwazja Rosji na Ukrainę. Obawiano się, że odejście wicepremiera ds. bezpieczeństwa w tak trudnym z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju momencie, zostałoby źle odebrane społecznie i dałoby paliwo opozycji. Jak pisała we „Wprost” Joanna Miziołek przegłosowanie w parlamencie ustawy o Sądzie Najwyższym, a co za tym idzie odblokowanie unijnych środków, kończy też etap funkcjonowania Kaczyńskiego w rządzie. – Prezes na radzie koalicyjnej zapowiedział, że w czerwcu wraca na Nowogrodzką – mówił w rozmowie z „Wprost” polityk z jego otoczenia. Według nieoficjalnych doniesień po odejściu z rządu prezes PiS ma skupić się na przygotowaniu partii do zbliżających się wyborów.

Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu

Odejście lidera Zjednoczonej Prawicy z rządu potwierdził kilka dni temu na antenie Radia Zet szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. – Wszystko wskazuje na to, że moment odejścia Jarosława Kaczyńskiego z rządu się zbliża – powiedział polityk, nie podając jednak konkretnego terminu. Możliwe, że nastąpi to jeszcze w tym miesiącu. Z ustaleń Radia Zet wynika, że prawdopodobną datą rekonstrukcji rządu jest poniedziałek 20 czerwca.

„Zmiany w rządzie mogą być głębsze,niż tylko zmiana na funkcji wicepremiera ds. bezpieczeństwa” – ustalił dziennikarz radia Mariusz Gierszewski.

Awans Mariusza Błaszczaka

Już wcześniej media podawały, że Kaczyńskiego na stanowisku wicepremiera ds. bezpieczeństwa i przewodniczącego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego ma zastąpić minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

