Ważna deklaracja liderów Bukaresztańskiej Dziewiątki. Andrzej Duda: To jest kolejny sygnał jedności

W piątek w Bukareszcie odbył się szczyt przywódców Bukaresztańskiej Dziewiątki, zrzeszającej kraje położone na wschodniej granicy NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry. – Dziękuję, że zrealizowaliśmy to, co uzgodniliśmy prawie dwa miesiące temu w czasie mojej wizyty tutaj u pana prezydenta, kiedy omawialiśmy na gorąco kwestię tego, co dzieje się za naszymi granicami, na Ukrainie, w jaki sposób możemy pomóc Ukrainie – powiedział na konferencji prasowej Andrzej Duda, który razem z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem był współgospodarzem szczytu.

Szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki

Prezydent zaznaczył, że „Bukareszt przynosi nam szczęście”. – Kiedy spotkaliśmy się tutaj przed szczytem NATO w Warszawie w 2016 r., to właściwie wszystko co sobie ustaliliśmy i omówiliśmy tutaj później zostało zatwierdzone, wiec zarówno Bukaresztańska Dziewiątka miała szczęśliwe posiedzenie jak i szczyt NATO był dla nas szczytem szczęśliwym. Liczę na to, ze tak samo będzie i tym razem, że szczyt w Madrycie będzie dla nas, z punktu widzenia historycznego, szczytem szczęśliwym, który przyniesie nam wzmocnienie naszego bezpieczeństwa – wskazał.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że „bardzo wiele dzieje się w polityce międzynarodowej” w kontekście wojny na Ukrainie. – Ukraina bardzo dzielnie broni się przed agresją rosyjską, (...) która nie ma żadnego uzasadnienia – zaznaczył. Prezydent relacjonował, że przywódcy Bukaresztańskiej Dziewiątki dyskutowali o tym, w jaki sposób dalej pomagać Ukraińcom. – Polska pomaga Ukrainie praktycznie każdego dnia, jesteśmy pod tym względem absolutnie zdeterminowani – mówił.

Wspólna deklaracja liderów dziewięciu państw

Przywódcy Bukaresztańskiej Dziewiątki przyjęli na szczycie wspólną deklarację, w której potępili m.in. niesprowokowaną agresję Rosji na Ukrainę i brutalne pogwałcenie prawa międzynarodowego, wyrazili oczekiwanie pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zbrodni wojennych i zadeklarowali wsparcie euroatlantyckich i europejskich aspiracji Ukrainy.

– Chcemy, żeby wzmocniona, wysunięta obecność, którą dzisiaj mamy na wschodniej flance NATO, nie tylko rozciągnęła się na dodatkowe kraje jak Bułgaria, Węgry, Słowacja, ale żeby przekształcona została we wzmocnioną, wysuniętą obronę. I w efekcie, żeby grupy batalionowe, które dzisiaj są obecne, zostały przekształcone w grupy brygadowe, czyli aby liczba żołnierzy NATO w poszczególnych krajach znacząco się zwiększyła – powiedział Andrzej Duda o ustaleniach ze szczytu. Prezydent powiedział, że Bukaresztańska Dziewiątka liczy też na wzmocnienie w naszej części Europy obecności amerykańskich żołnierzy.

Wśród ustaleń znalazły się też m.in. utrzymanie sojuszniczej polityki otwartych drzwi oraz poparcie dla akcesji Szwecji i Finlandii do NATO, wsparcie dla niepodległości oraz integralności terytorialnej Mołdawii i Gruzji, deklaracja ponoszenia nakładów obronnych na poziomie co najmniej 2 proc. PKB do 2024 r.

„Kolejny sygnał jedności w ramach NATO”

– Nasza wspólna deklaracja to jest kolejny sygnał jedności w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego na tym wycinku jakim jest Bukaresztańska Dziewiątka, ale dziś można śmiało powiedzieć, że na wycinku frontowym. (...) Cały Sojusz na nas patrzy, ustalenia, które dziś podejmujemy, są ważne – podkreślił prezydent.

