Sondaż. PiS jak KO, Konfederacja jak Hołownia. Spore zmiany poparcia

Centrum Badań Opinii Społecznej zestawiło ze sobą wyniki sondażu poparcia dla partii z czerwca i maja. Okazuje się, że w ciągu miesiąca Prawo i Sprawiedliwość, liczone wspólnie z Solidarną Polską i Partią Republikańską, straciło aż 3,6 pkt proc. głosów. Jego wynik z 36 proc., spadł do 32,4 proc.

W stosunku miesiąc do miesiąca traci też Koalicja Obywatelska. Na ugrupowanie Donalda Tuska w okresie od 2 do 12 maja głosowałoby 19,3 proc. Polaków. W przedziale od 30 maja do 9 września byłoby to już tylko 16,6 proc. wyborców.

Rośnie poparcie dla Polski 2050 Szymona Hołowni. Z 9,5 proc. jego wynik podskoczył do 11,9 proc. Podobnie Konfederacja z 3,3 proc. wspięła się na pułap 4,5 proc., co jednak nadal nie jest wynikiem pozwalającym myśleć jej o pozostaniu w Sejmie. Poniżej progu wyborczego pozostaje też Nowa Lewica – z 4,4 proc. do 3,8 proc. Wyników pozostałych partii nie podano. One również nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Sondaż CBOS. Metody badania

CBOS podkreślał, że oba sondaże przeprowadzone zostały metodą mixed-mode na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, liczącej 1050 osób. Metodą CAPI (wywiad bezpośredni z udziałem ankietera) wykonano 61,6 proc. ankiet, metodą CATI – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (23,1 proc.) oraz metodą CAWI – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (15,2 proc.).

