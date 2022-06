Zjednoczona Prawica dominuje, Konfederacja goni Lewicę. Najnowszy sondaż

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, na kogo by Pan(i) zagłosował(a)? – takie pytanie usłyszeli respondenci w sondażu przeprowadzonym przez Kantar na zlecenie „Gazety Wyborczej”. Liderem zestawienia jest Zjednoczona Prawica (Prawo i Sprawiedliwość, Republikanie, Solidarna Polska). Koalicja, w takiej formie, uzyskała w badaniu 32,1 proc. głosów. To 3 punkty proc. więcej w porównaniu do sondażu, który został zrealizowany w maju.

Najnowszy sondaż partyjny. KO przed Polską 2050, Konfederacja goni Lewicę

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (PO, Inicjatywa Polska, Nowoczesna, Zieloni) z wynikiem 22,3 proc. poparcia (w maju 24 proc.). Na najniższym stopniu podium uplasowała się Polska 2050. Chęć oddania głosu na formację, na której czele stoi Szymon Hołownia, deklaruje 9,7 proc. uczestników badania. Kolejne miejsce, z niewielką stratą do poprzednika, zajmuje Lewica (8,2 proc.). W obu przypadkach poziom poparcia nie zmienił się znacznie.

Konfederacja obecnie może liczyć na 7,3 proc. głosów, w maju było to 4 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe wciąż jest pod progiem wyborczym. W najnowszym badaniu uzyskało 3,6 proc. głosów.

14,4 proc. ankietowanych deklaruje, że zagłosowałoby w wyborach, ale jeszcze nie wie na kogo. Z kolei 2,4 proc. respondentów oddałoby głos na inną, niż wyżej wymienione partie. Omówione badanie zostało zrealizowane w dniach 7-9 czerwca, za pomocą wywiadów telefonicznych CATI, na 1000 osobowej, reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków.

