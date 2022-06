Czy Niemcy „zbroją się przeciw nam”? Paweł Soloch tłumaczy wypowiedź Kaczyńskiego

Dziennikarz RMF FM swoją rozmowę z prezydenckim doradcą zaczął od przytoczenia słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wicepremier mówił, że „nie wie, czy Niemcy chcą się zbroić przeciw Rosji, czy przeciw nam”. – Ja myślę, że tutaj nie chciałbym interpretować i robić wykładni jego słów, ale znając wcześniejsze wystąpienia pana premiera – on po prostu zwraca uwagę na dwuznaczne zachowanie Niemiec, oczywiście nie grożące nam wojną, ale takie mówię w kontekście agresji Rosji przeciwko Ukrainie, zachowania momentami takie, jakby niesojusznicze – próbował tłumaczyć Paweł Soloch.

Gość RMF FM poczuł za potrzebne zapewnić, że Polska i Niemcy to sojusznicy, mimo iż ten sojusz „momentami jest trudny”. – Ja bym powiedział tak – istotniejsze od słów są czyny. Jeżeli porównamy to, co robią władze polskie i co robiły w ostatnich latach, z postępowaniem dotychczasowym władz niemieckich, ale również nawet teraz w obliczu wojny w kwestii pomocy militarnej, czy to Ukrainie czy wsparcia dla krajów, mam tutaj na myśli nasz kraj Polskę, które udzielają tej pomocy Ukrainie – tutaj mamy dużo do życzenia, nie wspominając o przeszłości, czyli Nord Stream 2 i całą tę politykę – mówił dalej Soloch.

Polski polityk przyznał też, że nie widać dobrej woli w kwestii czołgów, które Polska miała otrzymać od Niemiec. – Utknęły rozmowy w miejscu, nie nie widać dobrej woli. Miejmy nadzieję, że to się przełamie. Jeszcze raz powtórzę – Niemcy są naszym sojusznikiem w NATO, są naszym sąsiadem. Chcemy z nimi współpracować – zaznaczał.

Czytaj też:

Ulica Lecha Kaczyńskiego? Śpiewak złapał się za głowę po komentarzu radnej KO