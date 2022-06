PiS dogadał się z Solidarną Polską „na amen”? Michał Wójcik odpowiedział krótko

Michał Wójcik był gościem programu „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News, a jednym z poruszonych tematów były przewidziane na przyszły rok wybory parlamentarne. Dziennikarz prowadzący rozmowę zapytał ministra z KPRM, czy Solidarna Polska pójdzie wraz z Prawem i Sprawiedliwością do wyborów pod szyldem Zjednoczonej Prawicy. – Dogadaliście się już w Zjednoczonej Prawicy „na amen” i pójdziecie razem do wyborów w 2023 roku? –zapytał polityka Solidarnej Polski.

– To by było najlepsze, bo wygraliśmy osiem razy pod rząd. Wygramy prawdopodobnie, mam nadzieję, dziewiąty raz, potem dziesiąty, jedenasty. Będziemy się spotykali. Budka i Kosiniak-Kamysz będą atakowali i oni będą w opozycji, a my przy władzy – odpowiedział Michał Wójcik, a po chwili dodał: „Polska będzie się rozwijała”.

Najnowszy sondaż. Zjednoczona Prawica z ogromną przewagą

Z najnowszego badania, które zostało przeprowadzone na zlecenie portalu DoRzeczy.pl, wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się w niedzielę, Zjednoczona Prawica mogłaby liczyć na 38,5 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,1 proc. Ostatni stopień na podium należy do Lewicy. Na tę formację chęć głosowania deklaruje 11,1 proc. respondentów (wzrost o 0,6 pkt proc.).

Polska 2050, partia na której czele stoi Szymon Hołownia, może liczyć na 9 proc. głosów (wzrost poparcia o 0,8 pkt proc.). W Sejmie znalazłyby się jeszcze jedynie PSL-Koalicja Polska (obecnie 6,3 proc., co oznacza wzrost o 0,1 pkt proc.) oraz Konfederacja (obecnie 5,8 proc., wzrost o 0,7 pkt proc.).

Czytaj też:

PiS złośliwie o programie PO, zwrócono uwagę na gest Tuska. Jest najnowszy spot