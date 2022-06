Wstępne wyniki wyborów we Francji. Koalicje Macrona i Mélenchona idą ramię w ramię

Pod koniec kwietnia Francuzi wybrali Emmanuela Macrona na kolejną kadencję w fotelu prezydenta. Po przeliczeniu głosów ze wszystkich komisji okazało się, że urzędujący przywódca otrzymał ponad 58 proc. głosów, a Marine Le Pen poparło ponad 41 proc. wyborców. Druga tura nie była jednak ostatnim akcentem wyborczego maratonu, a już po kilku tygodniach Francuzi ponownie udali się do urn.

Wybory parlamentarne we Francji. Wstępne wyniki

W niedzielę 12 czerwca we Francji odbyła się pierwsza tura wyborów parlamentarnych. Lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 8 i przyjmowały chętnych do oddawania głosów do godz. 19 lub 20, w zależności od miasta.

Chwilę później pojawił się pierwszy sondaż. France 24 opublikowało wyniki badania, które zostało przeprowadzone przez IPSOS. Z sondażu wynika, że zarówno Razem, koalicja partii popierających prezydenta Emmanuela Macrona, jak również lewicowy sojusz NUPES, dowodzony przez Jean-Luca Mélenchona, zdobyły po 25,2 proc. głosów. Na trzecim miejscu znalazło się Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen z wynikiem 18,9 proc. poparcia. 13,7 proc. zdobyło LR-UDI (Republikanie i Unia Demokratów i Niezależnych). Pozostałe formacje mają poparcie niższe niż 5 proc. Frekwencja wyborcza na godz. 17:00 wyniosła 39,42 proc.

Trzeba podkreślić, że są to wstępne wyniki wyborów parlamentarnych. Druga tura odbędzie się już za tydzień – 19 czerwca. W wyniku wyborów zostanie obsadzonych 577 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym.

