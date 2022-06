Jarosław Kaczyński ocenił wypowiedź Donalda Tuska. Padły ostre słowa

Na portalu niezalezna.pl została opublikowana zapowiedź wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim. Rozmowa ukaże się w najnowszym wydaniu tygodnika „Gazeta Polska”. Prezesa PiS zapytano o niedawną wypowiedź Donalda Tuska w sprawie ukraińskiego zboża. – Jest też niepokój związany z niespodziewaną przecież konkurencją, mówiliście państwo o kukurydzy, ale generalnie też zboża, z Ukrainy. Jest wojna, blokada portów i coraz więcej transportów idzie z Ukrainy przez Polskę do innych krajów, ale z punktu widzenia polskich rolników oznacza to, że część tych zbóż i kukurydzy będzie sprzedawana tutaj w Polsce po wyraźnie niższych cenach – mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Ostre słowa Jarosława Kaczyńskiego o Donaldzie Tusku

Jarosław Kaczyński stwierdził, że nie zaskakuje go wypowiedź Donalda Tuska, jak również fakt, że była cytowana przez rosyjskie media. – Zawsze, gdy w grę wchodzi żywotny interes Polski, Tusk jest przeciw. Bardzo często wówczas jego punkt widzenia jest zbieżny z rosyjską propagandą. Tak jest i tym razem – stwierdził prezes PiS.

– Ważne jednak, by nasi rolnicy wiedzieli, że to zboże nie jest dla nich żadnym zagrożeniem. Jego odbiorcy są w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Rosjanie blokują eksport morski, bo wiedzą, iż to wywoła głód i wywinduje ceny żywności, to z kolei zintensyfikuje napływ migrantów na południe Europy – analizował Jarosław Kaczyński. W dalszej części wypowiedzi polityk zwrócił uwagę na plan, który próbuje realizować Moskwa. Wspomniał także o Donaldzie Tusku.

– Moskwa chce wywołać chaos na naszym kontynencie i wprowadzić Europę w potężny wielowymiarowy kryzys. W najlepiej pojętym interesie RP jest niedopuszczenie do tego. W tej sprawie nie ma szarości – można być albo po dobrej, albo po złej stronie mocy. Tusk stawia się po tej drugiej – powiedział Jarosław Kaczyński.

Czytaj też:

Nowy spot Platformy Obywatelskiej. „Zobaczcie różnicę”