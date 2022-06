Poseł KO: Mogę sobie wyobrazić, że Jarosław Kaczyński da rozkaz do obrony władzy i PiS-u

Michał Szczerba i Dariusz Joński z PO od kilku lat prowadzą różne kontrole w instytucjach publicznych. 13 czerwca politycy kończyli kontrolę ws. dotacji z Funduszu Patriotycznego. Na łamach RMF FM podzielili się szczegółami. – PiS nadal finansuje narodowców i nacjonalistów – powiedział Dariusz Joński. Politycy ustalili kolejne kwoty z poszczególnymi wydatkami.

– Kolejne 850 tys. na stowarzyszenia pana Roberta Bąkiewicza. Przypomnijmy, już raz dostał prawie 3 mln. A teraz pod płaszczykiem pomocy medycznej idą wręcz na sprzęt wojskowy: termowizja i noktowizja prawie 104 tys., komplety wyposażenia dla plutonu to prawie 88,5 tys. zł, systemy łączności, dwa rzutniki 130 tys., agregaty prądotwórcze, dwa motocykle 36 tys. – wymieniał Joński. Łącznie stowarzyszenie Marsz Niepodległości dostało 400 tys. zł.

Dariusz Joński i Michał Szczerba o stowarzyszeniach związanych z Robertem Bąkiewiczem

Polityk PO podkreślił, że większość ekspertów, którzy zaakceptowali projekty, mieli „legitymację PiS-u”. Drugim skontrolowanym stowarzyszeniem była Straż Narodowa. Szczerba wyjaśnił, że formalnie są tam trzy osoby, w tym Bąkiewicz. Członkowie stowarzyszenia dostali 1,7 mln na zakup posiadłości. Pieniądze oprócz siedziby zostały też przeznaczone na zakup dwóch samochodów.

Poseł Platformy Obywatelskiej zwrócił uwagę, że jest to stowarzyszenie militarne. W ramach 450 tys. chcą m.in. kupić osiem dronów, w tym dwa z termowizją. Joński zabrał również głos na temat tego „po co PiS-owi ten fundusz i po co PiS rozdaje narodowcom i nacjonalistom te pieniądze”. – Uważam, że mogę sobie wyobrazić, po przegranych wyborach, Jarosław Kaczyński da rozkaz do obrony m.in. władzy i PiS-u przez takie organizacje, którym zakupuje sprzęt wojskowy – stwierdził polityk.

Czytaj też:

850 tys. zł dla organizacji Bąkiewicza. Jednym z celów pomoc uchodźcom z Ukrainy