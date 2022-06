Władimir Putin wyznaczył kolejny cel dla rosyjskich żołnierzy. Pada konkretna data

Inwazja Rosji na Ukrainie trwa już 111. dzień. Walki koncentrują się we wschodniej części kraju, gdzie kluczowym celem Rosjan jest Siewierodonieck, położony w obwodzie ługańskim. Przejęcie przez armię Władimira Putina pełnej kontroli nad tym miastem, a także sąsiednim Łysyczańskiem, pozwoli Rosjanom na ogłoszenie zajęcia całego obwodu ługańskiego, do którego prawa roszczą sobie prorosyscy separatyści.

Wojna na Ukrainie. Walki o Siewierodonieck

Szef administracji obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj poinformował w poniedziałek na Facebooku, że Rosjanie zniszczyli ostatni most prowadzący do Siewierodoniecka, odcinając w ten sposób drogi ewakuacji cywilów, którzy tam pozostali, oraz uniemożliwiając dostawy pomocy humanitarnej. Jak przekazał, pod kontrolą rosyjskiej armii znajduje się około 70 proc. miasta, ale nie zostało ono zablokowane przez rosyjskich żołnierzy.

Władimir Putin wyznaczył konkretny cel

Zdaniem ukraińskiego eksperta wojskowego Ołeha Żdanowa Władimir Putin wyznaczył swojej armii kolejną datę, do której mają zdobyć Siewierodonieck i cały obwód ługański. Jak wskazał, chodzi o 22 czerwca. – To jest już trzeci czy czwarty „deadline” rosyjskiej armii w Donbasie. Do tego czasu Putin ma nadzieję na zajęcie całego obwodu ługańskiego. To są dawne sowieckie zaszłości i imperialistyczne nawyki, żeby nawet prowadzenie wojny dostosowywać do jakiejś konkretnej daty – powiedział ekspert na kanale telewizji Ukraina 24 na Youtube'ie.

Według Żdanowa intensywność walk w mieście już się zmniejszyła, ale „wrogowie zaczynają przemieszczać pod Siewierodonieck jednostki z innych kierunków”. – Zobaczymy, do czego to doprowadzi. Myślę jednak, że 22 czerwca będzie dla nich ostatecznym terminem i skoncentrują swoje wysiłki na tej dacie. Następnie, najprawdopodobniej, walki przekształcą się w wojnę pozycyjną – uważa ekspert.

Symboliczna data

22 czerwca to nieprzypadkowa data. Tego dnia w 1941 r. hitlerowskie Niemcy zaatakowały ZSRR. W rocznicę tego wydarzenia w Rosji, ale też na Białorusi, obchodzony jest Dzień Pamięci i Żałoby.

