Rosyjska furia po słowach Sikorskiego. „Prowokuje konflikt nuklearny w centrum Europy”

– Zachód ma prawo dać Ukrainie głowice nuklearne, by mogła chronić swoją niezależność – powiedział w jednym z wywiadów Radosław Sikorski. Europoseł podkreślił, że ponieważ Rosja naruszyła Memorandum Budapesztańskie, Ukraina powinna dostać możliwość obrony swojej niepodległości. W niedzielę wypowiedź polskiego europosła opublikowała na Twitterze NEXTA.

Słowa Sikorskiego rozsierdziły Rosjan. „Musi zostać zbadany przez psychiatrę”

Słowa Radosława Sikorskiego odbiły się szerokim echem. Kilka dni temu odniosła się do nich m.in. rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Teraz głos w sprawie zabrał przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej. „Z takimi deputowanymi Europejczycy będą mieli znacznie poważniejsze problemy niż te, z którymi mieli do czynienia do dzisiaj (uchodźcy, rekordowa inflacja, kryzys energetyczny)" – napisał na Telegramie Wiaczesław Wołodin.

„Sikorski prowokuje konflikt nuklearny w centrum Europy. Nie myśli o przyszłości ani Ukrainy, ani Polski. Jeśli jego propozycje zostaną zrealizowane, te kraje znikną, podobnie jak Europa” – kontynuował przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej. „Musi zostać zbadany przez psychiatrę, oddać mandat i pozostać w domu pod nadzorem" – obrażał w dalszej części wpisu.

Na zakończenie Wiaczesław Wołodin dodał – wpisując się w kłamliwą rosyjską propagandę – że to właśnie przez takich ludzi jak Radosław Sikorski „konieczne jest wyzwolenie Ukrainy nie tylko od ideologii nazistowskiej, ale także jej demilitaryzacja, zapewniająca neutralny status”.







