Zmiany w SN z podpisem prezydenta. Andrzej Duda: Mam nadzieję, że ta ustawa rozwiąże problemy

W poniedziałek 13 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, likwidującą Izbę Dyscyplinarną i ustanawiającą w jej miejsce Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Wcześniej projekt przeszedł długą drogę w parlamencie i był przedmiotem sporów między PiS, Solidarną Polską i Pałacem Prezydenckim. Zawarte w nim rozwiązania nie podobały się też opozycji, która wprowadziła do niego szereg poprawek w Senacie. Zostały one jednak odrzucone przez rządzącą większość po powrocie ustawy do Sejmu.

Wprowadzenie zmian w Sądzie Najwyższym było koniecznym krokiem w kierunku odblokowania dla Polski środków z Funduszu Odbudowy. Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała KPO już na początku czerwca, jednak szefowa KE Ursula von der Leyen oświadczyła, że nie oznacza to automatycznej wypłaty środków dla naszego kraju.

Andrzej Duda: Ważne jest teraz zachowanie jedności i solidarności

Przedstawiając projekt ustawy w lutym tego roku Andrzej Duda podkreślał, że Polsce nie jest potrzebny spór o praworządność z Unią Europejską, i ten projekt ma przyczynić się do jego rozwiązania. We wtorek, przy okazji briefingu z okazji Światowego Dnia Krwiodawstwa, dziennikarze przypomnieli prezydentowi tę wypowiedź. – Wobec toczącej się wojny na Ukrainie spory w przestrzeni międzynarodowej, czy to wewnątrzeuropejskiej, wewnątrzunijnej czy szerszej, nie są nam potrzebne. Ważne jest teraz zachowanie jedności i solidarności, wspólna postawa i wspólne decyzje, które powinniśmy podejmować. Rozpraszanie się na jakieś kłótnie jest niepotrzebne, zwłaszcza jeżeli są to kłótnie sztucznie kreowane. W moim przekonaniu ten spor był w dużym stopniu wykreowany sztucznie – skomentował Andrzej Duda.

Zmiany w SN. Prezydent: Mam nadzieję, że ta ustawa rozwiąże problemy

Prezydent podkreślił, że jego propozycja „sprowadzała się głównie do tego, by sytuację w Sądzie Najwyższym uzdrowić”. – By ten sąd mógł normalnie funkcjonować, by była dobrze realizowana odpowiedzialność zawodowa sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Mam nadzieję, że ta ustawa rozwiąże te problemy. (...) Mam nadzieję, że to pomoże – zaznaczył.

– Uważam, że przygotowaliśmy dobre rozwiązania, które pozwolą Sądowi Najwyższemu dobrze funkcjonować. W dużej części zbiegały się one z propozycjami formułowanymi także w Komisji Europejskiej. Liczę na zdroworozsądkowe podejście. Spory dzisiaj w UE czy przestrzeni międzynarodowej nie są nam potrzebne - dodał.

