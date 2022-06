Tusk wymienił działanie PiS, które ocenia pozytywnie. „Nie żywię żadnych uczuć do Kaczyńskiego”

W wywiadzie dla portalu naTemat.pl Donald Tusk został zapytany, z jaką decyzją PiS zgadza się bez żadnego „ale”.

– Bardzo się niepokoiłem o politykę rządu, gdy groźba ataku Rosji na Ukrainę stała się już bardzo wyraźna – ocenił przewodniczący PO. – Gdy PiS doszedł do władzy, relacje Polski z Ukrainą bardzo się ochłodziły. Zmieniły to dopiero wydarzenia ostatnich miesięcy. Pełne opowiedzenie się władzy po stronie Ukrainy uważam za rzecz jednoznacznie pozytywną – przyznał.

Tusk: Nie żywię żadnych uczuć do Kaczyńskiego

Tusk został też zapytany, co czuje do Jarosława Kaczyńskiego jako do człowieka.

– Kaczyński jest politykiem. Nie żywię do niego żadnych uczuć – stwierdził przewodniczący PO. – Mam wystarczająco dużo bliskich osób, które na mnie liczą, które kocham, z którymi czasem się kłócę, by zagospodarować moje uczucia – dodał.

Były premier podkreślił, że jego relacje z Jarosławem Kaczyńskim są relacjami politycznymi.

– Tu nie chodzi o empatię, wzruszenia, emocje. Kaczyński to twardy konkurent. Uważam go za ciągle niebezpiecznego przeciwnika politycznego. Niebezpiecznego, bo to, co Kaczyński robi z Polską, jest bardzo groźne dla naszego państwa i wszystkich obywateli – wyjaśnił. – Nie mam jednak wobec niego szczególnych emocji. Staram się zbudować siłę, która go odsunie od władzy, więc szczerze mu życzę, by został liderem opozycji – dodał.

