Wrze po słowach posłanki KO o Władimirze Putinie. „Kłamstwo i manipulacja”

Senator Kazimierz Kleina oraz posłanki Barbara Nowacka i Kamila Gasiuk-Pihowicz wzięli udział w spotkaniu Koalicji Obywatelskiej z mieszkańcami Lęborka. Całość miało formułę pytań i odpowiedzi. Jeden z mężczyzn powiedział, że „historia zatacza koło i Władimir Putin tak jak Adolf Hitler testuję Europę”. Nawiązał przy tym do Francji i Niemiec. To pytanie wzięła na siebie Gasiuk-Pihowicz.

Kamila Gasiuk-Pihowicz o Władimirze Putinie

– Rzeczywiście to jest tak, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że Putin to jest człowiek, który wyszedł z bardzo ciężkiego środowiska. To jest człowiek, który wychował się na ulicy, żył z dziećmi bezdomnymi, w Rosji, tuż po II wojnie światowej. Tam była prosta decyzja, albo przeżyjesz ty, albo przeżyją oni. Tam nie było przestrzeni na rozmowę, na dialog. Z takiego środowiska trafił w ręce służb specjalnych. Myślę, że tam twarde życie było jeszcze trudniejsze – mówiła posłanka KO.

– I jedno jest pewne, to nie jest człowiek, który doceni dialog i rozmowę. Albo on się przestraszy, a przestraszy się tylko jedności UE, albo będzie po prostu traktował każdy dialog i rozmowę jako słabość. I rzeczywiście naszym wielkim wyzwaniem jest przekonanie wszystkich krajów europejskich, że w tym momencie wobec Putina powinniśmy mówić wszyscy jednym głosem, bo nie ma innej drogi, po prostu. Ten człowiek, albo się ugnie przed siłą, a każdy dialog i rozmowę potraktuje jako słabość – podsumowała Gasiuk-Pihowicz.

Reakcja na słowa posłanki KO

Słowa posłanki Koalicji Obywatelskiej skomentowali politycy Zjednoczonej Prawicy. „Specjalistka od praworządności, rachunkowości, a od niedawna od historii i psychologii” – ironizował Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski. „To dobry chłopak był i mało pił” – wtórował mu Krzysztof Sobolewski. Sekretarz Generalny PiS swój komentarz opatrzył hasztagiem „pożyteczny idiota”.

Gasiuk-Pihowicz zabrała głos na Twitterze, gdzie zarzuciła TVP Info zmanipulowanie jej wypowiedzi. „Telewizja rządowa TVP Info w sposób absolutnie zakłamany przypisuje mi obronę działań Władimira Putina. To kłamstwo i manipulacja. W pominiętej części wypowiedzi mówiłam, że Putin ugnie się tylko przed jednością UE i siłą, a dialog traktuje jako słabość” – skomentowała.

