Minister obrony Ukrainy ostrzega Polaków przed atakiem Rosji. „Przyjdą do was, oni chcą zająć Polskę”

Ołeksij Reznikow był „Gościem Wydarzeń” Polsat News. Minister obrony Ukrainy nawiązał m.in. do sytuacji w Donbasie. Wołodymyr Zełenski powiedział, że jest tam „koszmar”. Z kolei doradca szefa kancelarii prezydenta Mychajło Podoljak ujawnił, że „każdego dnia ginie 100-200 żołnierzy”. Reznikow przyznał, że w pewnym momencie tak było, a dodatkowo kolejne 400 osób było rannych. Teraz jednak, dzięki wsparciu, liczba została zredukowana do 50 zabitych i około 200 rannych.

Ukraiński minister obrony odniósł się również do skutków wojny, które odczuwają mieszkańcy innych państw. Chodzi m.in. o drożyznę. Reznikow przywołał badania opinii publicznej w Rosji, które mówią o tym, że 80 proc. obywateli w tym kraju uważa okupację Polski za coś pozytywnego. Podobne odczucia są wobec państw bałtyckich.

Wojna na Ukrainie. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow ostrzega przed atakiem Rosji na Polskę

– Jeśli Ukraina, przy pomocy Polaków nie powstrzyma Rosji, to Rosjanie przyjdą do was. Drogie paliwa czy żywność jest kwestią umowną, ponieważ wasi chłopcy i dziewczęta nie giną na froncie. Dziś, tarczą wschodniej flanki krajów Europy i NATO jest Ukraina. Płacimy za to naszą krwią. Dzięki temu możemy rozmawiać w pokojowej Warszawie. Spójrzcie, jak działa propaganda rosyjska. Oni chcą zająć Polskę, odbudować mur berliński – mówił minister obrony Ukrainy.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport

Reznikow zabrał również głos ws. potencjalnej wizyty Olafa Scholza, Emanuela Macrona i Mario Draghi’ego w Kijowie i sugestii oddania części terytorium, aby uzyskać pokój. Ukraiński minister obrony w nawiązaniu do słów prezydenta Francji stwierdził, że „już próbowano zachować twarz Putina, kiedy Gruzja i Ukraina nie zostały przyjęte do NATO, m.in. dzięki ówczesnej kanclerz Niemiec Angeli Merkel”. – To nie pomaga – podsumował Reznikow.

Czytaj też:

Władimir Putin wyznaczył kolejny cel dla rosyjskich żołnierzy. Pada konkretna data