Andrzej Duda skrytykował Olafa Scholza i Emmanuela Macrona. Niemiecki dziennik: „Przeszedł samego siebie”

Andrzej Duda rozmawiał w ubiegłym tygodni z niemieckim dziennikiem „Bild”. Prezydent Polski skomentował telefony Olafa Scholza i Emmanuela Macrona do Władimira Putina. – Jestem zdumiony wszystkimi rozmowami. One nie przynoszą żadnych rezultatów. Czy ktoś tak rozmawiał z Adolfem Hitlerem podczas II wojny światowej? Czy ktoś powiedział, że Adolf Hitler musi zachować twarz? Że powinniśmy postępować w taki sposób, aby nie upokarzać Adolfa Hitlera? Nie słyszałem takich głosów – podkreślał Duda, nawiązując do słów prezydenta Francji.

Wywiad polskiej głowy państwa spowodował, że niemiecki dziennik gospodarczy „Handelsblatt” pokusił się o sylwetkę polskiej głowy państwa – donosi Deutsche Welle. „50-latek wydaje się zawsze akuratny, nawet prostoduszny. W przeciwieństwie do innych polityków rządu w Warszawie były harcerz nie jest raptusem. Dlatego na uwagę zasługuje to, gdy w wywiadzie porównuje Putina do Hitlera, tym bardziej że niemal jednym tchem ostro krytykuje dialog między Berlinem, Paryżem a Moskwą” – czytamy w tekście.

Niemcy chwalą Andrzeja Dudę. „Nagle stał się wzorem”

Polska została określona jako „wzór wewnątrz Unii Europejskiej”. Z kolei Duda zyskał szacunek dzięki temu, „że dał dobry przykład” przemawiając w Radzie Najwyższej Ukrainy w połowie kwietnia w Kijowie. Niemiecki dziennik podkreślił, że krytycy polskiego prezydenta w Polsce „uważają go za zwykłego wykonawcę zadań w konserwatywnej rewolucji Kaczyńskich”.

„W chwilach, w których Duda przeszedł samego siebie i emancypował się od swojej dawnej partii, kierował się względami pragmatyzmu w polityce zagranicznej” – zaznaczył „Handelsblatt” w nawiązaniu do bliskich relacji z Donaldem Trumpem i zawetowania „lex TVN”. Niemiecki dziennik zwrócił też uwagę na to, że polska głowa państwa próbuje „budować mosty” w kontaktach z Niemcami, których PiS darzy nieufnością.

