„Karły polityczne”. Waszczykowski opublikował przerobione zdjęcie z wizyty przywódców w Kijowie

Witold Waszczykowski udostępnił graficznie przerobione zdjęcie, na którym prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Włoch Mario Draghi mają wyraźnie zaniżony wzrost. Jedynie sylwetka stojącego między nimi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma rzeczywiste rozmiary. Europoseł nazwał przywódców państw zachodnich „karłami politycznymi”.

„Ciekawe jak szybko, te karły polityczne pojadą teraz do Moskwy z donosem na Ukrainę lub z propozycją współczesnej wersji konferencji monachijskiej. Ciekawe kto z naszej opozycji dołączy wtedy?” – skomentował były minister spraw zagranicznych.

Wojna na Ukrainie. Macron, Scholz i Draghi w Kijowie

W czwartek 16 czerwca prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Włoch Mario Draghi złożyli wizytę w Kijowie. Po rozmowach z europejskimi przywódcami Wołodymyr Zełenski podkreślał, że największą bronią przeciwko Rosji jest zjednoczenie. – Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie jest agresją przeciwko całej zjednoczonej Europie, przeciwko każdemu z nas i naszym wspólnym wartościom. Powinniśmy być zjednoczeni w naszej odpowiedzi – mówił prezydent Ukrainy.

Emmanuel Macron zadeklarował poparcie dla uzyskania przez Ukrainę statusu „natychmiastowego” kandydata do przystąpienia do Unii Europejskiej. Podobne deklaracje złożyli Scholz i Draghi. W przyszłym tygodniu ma się odbyć szczyt, podczas którego wniosek Kijowa o uzyskanie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej prawdopodobnie uzyska zielone światło.

Andrzej Duda: To bardzo dobry sygnał

Pozytywnie do wizyty przywódców w Kijowie odniósł się prezydent Andrzej Duda. „Wizyta Prezydentów E. Macrona i K. Iohannisa oraz Kanclerza O. Scholza i Premiera M. Draghi w Kijowie to bardzo dobry sygnał przed głosowaniem nad statusem kandydata do UE dla Ukrainy. Dziękuję! Wizyta w Irpieniu bardzo ważna. Widać tam jak totalna i brutalna jest rosyjska agresja” – napisał na Twitterze.

