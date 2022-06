Emmanuel Macron zadzwonił do Andrzeja Dudy. „Polska i Francja będą współdziałać na rzecz tego rozwiązania”

W czwartek 16 czerwca prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Włoch Mario Draghi złożyli wizytę w Kijowie. Po rozmowach z europejskimi przywódcami Wołodymyr Zełenski podkreślał, że największą bronią przeciwko Rosji jest zjednoczenie. – Rosyjska agresja na Ukrainę jest agresją przeciwko całej zjednoczonej Europie, przeciwko każdemu z nas i naszym wspólnym wartościom. Powinniśmy być zjednoczeni w naszej odpowiedzi – mówił prezydent Ukrainy.

Emmanuel Macron zadeklarował poparcie dla uzyskania przez Ukrainę statusu „natychmiastowego” kandydata do przystąpienia do Unii Europejskiej. Podobne deklaracje złożyli Scholz i Draghi. W przyszłym tygodniu ma się odbyć szczyt, podczas którego wniosek Kijowa o uzyskanie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej prawdopodobnie uzyska zielone światło. W piątek pozytywną rekomendację w tej sprawie wydała Komisja Europejska.

Prezydent zadowolony z wizyty w Kijowie

Zadowolenie z wizyty przywódców w Kijowie wyraził prezydent Andrzej Duda. „Wizyta Prezydentów E. Macrona i K. Iohannisa oraz Kanclerza O. Scholza i Premiera M. Draghi w Kijowie to bardzo dobry sygnał przed głosowaniem nad statusem kandydata do UE dla Ukrainy. Dziękuję! Wizyta w Irpieniu bardzo ważna. Widać tam jak totalna i brutalna jest rosyjska agresja” – napisał na Twitterze.

twitter

Andrzej Duda rozmawiał z Emmanuelem Macronem

W piątek Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda omówił telefonicznie z Macronem wizytę liderów Francji, Niemiec, Włoch i Rumunii w Kijowie oraz starania na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej.

twitter

Z kolei szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej podkreślił, że to Macron zadzwonił do Dudy. „Polska i Francja będą współdziałać na rzecz tego rozwiązania. Ważne!” – podkreślił Jakub Kumoch. „Prezydent Andrzej Duda podziękował za poparcie przez Francję i Niemcy statusu kandydata dla Ukrainy i zapowiedział, że wraz Zuzaną Czaputową, Gitanasem Nausedą, Alarem Karisem i Egilisem Levitsem, będzie nadal przekonywał niezdecydowanych do tego odważnego, niezbędnego kroku. Ukraina to Europa!” – napisał Kumoch na Twitterze.

twitterCzytaj też:

Premier odpowiada na zarzuty opozycji. „Przegrali w nierównej walce z logiką”