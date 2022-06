Robert Biedroń laureatem prestiżowej nagrody środowiska LGBT. Poruszające słowa ze sceny

Robert Biedroń w nocy z 16 na 17 czerwca 2022 r. otrzymał prestiżową nagrodę „Alan Turing LGTBIQ+” w kategorii Premio Especial. Polski polityk został doceniony za walkę na rzecz środowiska LGBT, ich praw i widoczności. Jego rywalami byli m.in.: Pussy Riot, Amnesty International, Chelsea Manning, czy Conchita Wurst.

– Chciałbym zadedykować tę nagrodę tym milionom z nas, którzy wciąż są zmuszeni do ukrywania swojej miłości i tożsamości – powiedział jeden z liderów Nowej Lewicy, odbierając wyróżnienie. Biedroń zapewniał, że „wierzy w politykę, która przynosi ludziom zmianę życia na lepsze”. Zwłaszcza tym, którzy „zostali w tyle, są wykluczeni, odizolowani i zapomniani”.

Robert Biedroń laureatem nagrody „Alan Turing LGTBIQ+”

Europoseł wystąpił z propozycją rozpoczęcia prac nad Międzynarodową Konwencją Praw Osób LGBTQ+. – Jestem sceptycznie nastawiony do globalizacji, ale jeśli mamy się globalizować, zglobalizujmy wreszcie prawa człowieka, w tym prawa osób LGBT – zaznaczył. Biedroń dodał, że trzeba pójść za przykładem Turinga i „zrobić wszystko, by powstrzymać homofobię, transfobię, bifobię, powstrzymać nienawiść i zapewnić wszystkim równość i godność”.

Biedroniowi podczas uroczystości towarzyszył jego wieloletni partner Krzysztof Śmiszek. „Robert! Gratuluję! Duma! Co to był za wieczór!” – skomentował w mediach społecznościowych. „To najbardziej wiarygodny polityczny duet w tym temacie. Zajmowali się tymi kwestiami lata temu, wtedy kiedy nie było to modne” – dodała ich partyjna koleżanka Joanna Scheuring-Wielgus.

