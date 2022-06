Niespodziewany wpis Radosława Sikorskiego. „Ponad rok zajęło Panu sprawdzenie tego?”

W maju 2021 r. polski Sejm przyjął Fundusz Odbudowy, w ramach którego finansowane będą Krajowe Plany Odbudowy państw członkowskich Unii Europejskiej. Rządowi udało się wygrać głosowanie mimo braku poparcia ze strony Solidarnej Polski. Wszystko dzięki porozumieniu z Lewicą, która kilka dni wcześniej ogłosiła, że premier Mateusz Morawiecki zgodził się na stawiane przez nią warunki.

Lewica wynegocjowała zapis o 75 tys. mieszkań w KPO

Lewica uzyskała m.in. aprobatę dla budowy 75 tysięcy mieszkań na wynajem w KPO. Do uzgodnień odniósł się wówczas Radosław Sikorski. Europoseł zapytał, czy mieszkania „będą dla par wszelakich, czy tylko dla dwupłciowych ze ślubem kościelnym?”. Oznaczył przy tym Annę-Marię Żukowską.

„Nagle z Pana pierwszy aktywista związków partnerskich? Szkoda, że nie wtedy, kiedy miał Pan szansę zamanifestować to w głosowaniu. Wy nie ustaliliście ani mieszkań, ani związków” – odpowiedziała mu posłanka. „Boście się wtedy uparli, żeby do ustawy wstawić przywileje podatkowe dla par jednopłciowych. A tego nie popieram. Radykalizm nie popłaca” – odpowiedział Sikorski.

Osoby tej samej płci a wspólne rozliczanie PIT

Dyskusja trwała i włączył się do niej członek Lewicy Patryk Janczewski. Żukowska zwróciła uwagę, na to, że osoby tej samej płci żyjące w związku nie mają prawa wspólnie rozliczać dochodów. „Mogliście rozłożyć swoje postulaty na etapy i związki partnerskie już by były. A filozofia »wszystko albo nic« prowadzi do opóźnień” – kontrował polityk Platformy Obywatelskiej.

„Ale ale... Czy już się zapomniało ile lat trwało negocjowanie z Wami? Ile Donald Tusk naobiecywał przed wyborami w 2011? Ile było podejść w Sejmie, w tym bardzo skromny projekt ustawy Artura Dunina, którego sami nie poparliście. Wstydziłby się Pan takie głupoty pisać w internecie” – dodała Magdalena Dropek, współpracowniczka w biurze poselskim Macieja Gduli.

Radosław Sikorski wraca do dyskusji sprzed ponad roku

Na tym dyskusja się skończyła, aż Sikorski niespodziewanie postanowił kontynuować wątek. „Głosowałem za ustawą Dunina i za ustawą Janusza Palikot” – przyznał. „Ponad rok zajęło Panu sprawdzenie tego?” – zauważyła Żukowska. „Nie. Ale wtedy się nie przebiło” – przyznał europoseł PO.

„Mam nadzieję, że po ponad roku nie uważa już Pan, że możliwość wspólnego rozliczania się z podatku przez parę, która jest od lat ze sobą, płaci podatki i się sobą opiekuje to »radykalizm«” – zakończyła Dropek.

