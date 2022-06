Awantura w TVP z udziałem Janusza Kowalskiego. „Woda na młyn rosyjskiej propagandy”

Firma NDI, wykonawca przekopu Mierzei Wiślanej przekazała, że śluza kanału żeglugowego jest już napełniona wodą do docelowego poziomu, co oznacza, że połączenie Zalewu Wiślanego oraz Zatoki Gdańskiej stało się faktem. Zrealizowano już także większość prac w porcie osłonowym oraz w rejonie sztucznej wyspy. Obecnie prowadzone są testy urządzeń, które umożliwią jednostkom swobodne przepływanie kanału. 15 czerwca przez kanał przepłynęła pierwsza jednostka.

– Przekop Mierzei Wiślanej, który skróci i uprości żeglugę oraz sprawi, że nie będzie już potrzeby korzystania z Cieśniny Piławskiej, prezentuje się wspaniale i okazale. Przy każdej wizycie z radością obserwuję, jak postępują prace i że budowa zmierza dużymi krokami ku końcowi – podkreślał Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.

Przekop Mierzei Wiślanej. Awantura w TVP Info

O przekopie Mierzei Wiślanej dyskutowali politycy w programie „Minęła Dwudziesta” w TVP Info. W trakcie dyskusji widzowie TVP mogli zobaczyć pasek informacyjny o treści „Przekop Mierzei. Politycy opozycji nie chcieli inwestycji”. – Ta inwestycja stała się faktem – powiedział dziennikarz telewizji publicznej. – Nie, mamy przekopany rów. To nie jest droga wodna. Jeszcze dwa razy tyle pieniędzy trzeba wydać, by to w ogóle mogło działać – odparła Gabriela Lenartowicz.

Głos w dyskusji zabrał także Janusz Kowalski. Polityk Solidarnej Polski stwierdził, że tego typu wypowiedzi są wodą na młyn dla rosyjskiej propagandy. – Jestem przekonany, że po tym występie pani poseł dołączy do zacnego grona polityków PO, którzy są cytowani w Moskwie. Pani nawet faktów nie widzi – komentował parlamentarzysta.

– To jest przekopany rów. I to jest pierwszy etap tego projektu. Nawet łódką pan nie przepłynie – odpowiedziała na krytykę posłanka PO.

