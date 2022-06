PiS chce zakazać rozwodów i antykoncepcji? Morawiecki odpowiada Tuskowi

W trakcie spotkania „MeetUp Nowa Generacja”, które odbywa się w Gołkowicach Górnych w Małopolsce, Donald Tusk wspomniał o programie Prawa i Sprawiedliwości. Według lidera PO działania partii rządzącej prowadzą m.in. do zakazu rozwodów, pełnego zakazu aborcji oraz ograniczeń w dostępie do środków antykoncepcyjnych.

PiS chce zakazać rozwodów?

Były premier nawiązał do niedawnej wypowiedzi ks. Krzysztofa Bielawnego, który przyczyn spadku dzietności w Polsce upatrywał m.in. w rozwodach i powszechnie dostępnej antykoncepcji. – Powiedział otwarcie, co PiS wprowadzi w Polsce, jeśli ponownie wygra wybory. Program jest bardzo prosty: zakaz rozwodów, zakaz środków antykoncepcyjnych, zakaz związków cywilnych poza tym tradycyjnym modelem, i oczywiście pełny zakaz aborcji. Nie miejcie żadnych wątpliwości, że to nie są ekscesy czy incydenty – stwierdził Donald Tusk.

Przy okazji Donald Tusk skrytykował „sojusz ołtarza z tronem”. – Chcielibyśmy, jak idziemy do kościoła, żeby ludzi łączyła tam wiara, miłość, żeby idąc do kościoła, ludzie nie mieli wrażenia, że idą do biura poselskiego PiS-u, a dzisiaj przecież w bardzo wielu miejscach tak to wygląda – przekonywał.

Morawiecki odpowiedział Tuskowi. Zarzucił mu kłamstwo

Na słowa przewodniczącego Platformy Obywatelskiej zareagował Mateusz Morawiecki. – Te słowa to jest kłamstwo. Donald Tusk posługuje się kłamstwem w sposób bardzo dowolny i bardzo częsty – ocenił premier podczas konferencji prasowej w Ostrowie.

Zdaniem szefa rządu „największym wrogiem Donalda Tuska jest ludzka pamięć o rządach Donalda Tuska”. – To jest główny wróg Donalda Tuska, ponieważ pamięć ludzka doskonale odzwierciedla to, co rzeczywiście działo się w czasach jego rządów i ciężko jest uwolnić mu się od tego, co wtedy robił, co wtedy mówił i jak dzisiaj zaprzecza sam sobie – tłumaczył polityk PiS.

Premier zapewnił, że PiS nie zaostrzy w żaden sposób prawa dotyczącego rozwodów. – Nie tbędzie żadnego zaostrzenia przepisów rozwodowych. Jesteśmy też za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego w takiej postaci jak się ukształtował. To, co mówi Donald Tusk, to jaskrawe kłamstwo, wyssane z palca – podsumował Mateusz Morawiecki.

