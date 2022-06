Morawiecki pokazał wyjątkowe zdjęcia z córką. „Ojcostwo to wspaniała sprawa”

„Jeśli nie znajdę na koniec tygodnia czasu dla moich Bliskich to uznaję go za zmarnowany. A dziś dla całej naszej rodziny wyjątkowy dzień. Nasza córka Madzia wystąpiła w musicalu Station w Teatrze Roma. Cóż mogę powiedzieć? Ojcostwo to wspaniała sprawa. Zwłaszcza w takich momentach. Jestem dziś najszczęśliwszym i najbardziej dumnym z ojców” – napisał Mateusz Morawiecki. Do wpisu dołączył kilka zdjęć.

Musical Station, w którym wystąpiła córka premiera, można było obejrzeć wyłącznie do 19 czerwca. „To wyjątkowa podróż przez największe tytuły światowych musicali. To wspaniała przygoda dla wszystkich miłośników dobrej muzyki, barwnych kostiumów i widowiskowych choreografii. Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek! Dzieci, młodzież i dorośli - wysokiej klasy rozrywka dla każdego” – można przeczytać na stronie Warsztatowej Akademii Musicalowej, organizatora spektaklu.

Mateusz Morawiecki na zdjęciach z rodziną i znajomymi

Pod koniec sierpnia 2019 r. premier Mateusz Morawiecki założył konto na Facebooku. Od tego czasu opublikował kilka zdjęć z rodziną i znajomymi. Ostatnio podzielił się z internautami czarno-białą fotografią, na której widać jego i jego matkę Jadwigę. „Dzień Matki za kilka dni, ale jak co roku, zaczynam go świętować nieco wcześniej, bo moja Mama, Jadwiga, obchodzi dzisiaj swoje 92. urodziny. Nie mogło mnie dzisiaj przy Niej zabraknąć” – napisał na Facebooku.

Przy innej okazji zamieścił swoje stare zdjęcie klasowe. Premier przyznał, że ma wiele dobrych wspomnień ze szkolnych lat. „W szkole miałem wielu przyjaciół, a także, jak się później okazało, miłość mojego życia. Tak, na tym zdjęciu ze szkoły podstawowej nr 60 we Wrocławiu jestem nie tylko ja, ale także moja żona Iwona. Ciekawe, czy ktoś z Was rozpozna nas na fotografii” – pisał.

