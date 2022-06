NIK wskazuje na nieprawidłowości w Kancelarii Prezydenta. Raport zmieniono w ostatniej chwili

„Rzeczpospolita” dotarła do wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli w Kancelarii Prezydenta. NIK stwierdziła nieprawidłowości w rachunkowości Kancelarii Prezydenta. Zdaniem Izby wewnętrzne regulacje w Kancelarii Prezydenta nie gwarantują stosowania zasady memoriału, czyli jednej z najuważniejszych zasad w rachunkowości, która określa, że polega na tym, że przychody i koszty uważa się za osiągnięte lub poniesione w momencie ich wystąpienia, a nie w momencie wpływu lub wydatku samych środków pieniężnych.

NIK wskazuje na nieprawidłowości w Kancelarii Prezydenta

Nieprawidłowości zostały stwierdzone podczas rutynowej kontroli budżetowej. Wynik całej kontroli jest pozytywny. Jednak pierwszy raz w trakcie kontroli stwierdzono „wyraźne nieprawidłowości” dotyczące ksiąg rachunkowych.

„W instrukcji obiegu i kontroli finansowej dokumentów finansowo-księgowych, nie uwzględniając zasady memoriału określonej w art. 6 ustawy o rachunkowości, wskazano, że dowody opisane i sprawdzone, z kompletem niezbędnych załączników, należy dostarczyć do sekretariatu Biura Finansowego nie później niż na trzy dni przed upływem terminu zapłaty” – wskazuje NIK i przestrzega:

„Wewnętrzna organizacja obiegu dokumentów finansowych oraz liczba zadań realizowana przez komórki merytoryczne kancelarii nie może stanowić przesłanki do ujmowania operacji gospodarczych w okresie sprawozdawczym innym niż ten, którego zdarzenia dotyczą, w momencie gdy dokument potwierdzający daną operację jest już w posiadaniu kancelarii”.

NIK uważa też, że „w regulacjach wewnętrznych dotyczących zasad rachunkowości niektóre zapisy i przyjęte rozwiązania zostały ustalone na zbyt wysokim poziomie ogólności, nieuwzględniającym specyfiki jednostki”.

Ponadto wskazano też błędy w samych księgach, w tym błędy w numeracji czy w chronologii dat.

Kancelaria Prezydenta nie zgadza się z ustaleniami NIK

O komentarz do kontroli „Rzeczpospolita” zapytała Kancelarię Prezydenta.

„Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że rzekome nieprawidłowości nie dotyczyły ksiąg rachunkowych, ale szczegółowości i zakresu wewnętrznej legislacji” – tłumaczy dziennikowi biuro prasowe Kancelarii.

W komentarzu podkreślono, że wnioski NIK „wskazują na hipotetycznie mogące zaistnieć sytuacje i ryzyka”, a nie realne nieprawidłowości, zasada memoriału jest stosowana, a rozwiązania, co do których NIK ma zastrzeżenia, funkcjonują od 15 lat i do tej pory nie były kwestionowane.

Kancelaria przyznaje, że rzeczywiście istnieją same błędy w księgach, ale dotyczą one kilkunastu pozycji na 47,5 tysięcy w 2021 roku.

Prezydenccy urzędnicy ocenili, że wyciągnięte przez NIK wnioski wynikają z nieznajomości specyfiki działania kancelarii, jak również z przyjętej przez kontrolera „odmiennej wizji uregulowań wewnętrznych”.

„Rzeczpospolita”: Wnioski wygładzono

„Rzeczpospolita” informuje także, że wcześniejsza wersja raportu była znacznie ostrzejsza w wymowie w kluczowym fragmencie, jednak wnioski „wygładzono” na skutek zastrzeżeń Kancelarii Prezydenta. Obecnie mowa jest w nim, że nieprawidłowości „nie wpływały na rzetelność ksiąg rachunkowych i nie miały wpływu na ocenę ogólną wykonania budżetu państwa”. Wcześniej słów o „niewpływaniu na rzetelność ksiąg rachunkowych” w raporcie nie było.

Uwzględnienie zastrzeżeń Kancelarii Prezydenta przegłosowano w kolegium NIK. „Rzeczpospolita” podkreśla, że kluczową rolę odgrywają w nim wiceprezesi NIK skonfliktowani z Marianem Banasiem, a wspierani przez PiS.

