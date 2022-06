Coraz bardziej iskrzy między Ziobrą a Morawieckim. „Mamy inną diagnozę sytuacji”

Atmosfera w Zjednoczonej Prawicy wydaje się być coraz bardziej napięta. Po ogłoszeniu przez KE zgody na polski KPO, politycy Solidarnej Polski publicznie krytykowali Mateusza Morawieckiego za zgodę na tzw. kamienie milowe. Dopóki Polska ich nie spełni, nie otrzyma środków z unijnego Funduszu Odbudowy.

Spór między Ziobrą a Morawieckim

Zdaniem Piotra Mullera różnice między premierem a ministrem sprawiedliwości są w diagnozie sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Tłumaczył, że środowisko Mateusza Morawieckiego ma inną diagnozę sytuacji niż Zbigniew Ziobro. – To, że Polska musi się zmieniać np. w obszarach energetycznych, czy w innych obszarach gospodarczych wynika często z postępu technologicznego i z uwarunkować geopolitycznych, a nie z przymusu unijnego – podkreślił.

– Przez kilka lat próbujemy w niektórych obszarach dokonywać reform wymiaru sprawiedliwości. Ich efektywność jest niewystraczająca w stosunku do tego, co zakładaliśmy sobie na samym początku w 2015 roku. Wiemy, że niestety wywołuje to określone emocje wewnątrz kraju i na zewnątrz, aczkolwiek ta druga rzecz jest mniej istotna. Trzeba patrzeć na zestawienie korzyści i strat naszych działań – stwierdził Piotr Muller.

Dlaczego Ziobro nadal jest w rządzie?

Rzecznik rządu w rozmowie z Wirtualną Polską ocenił, że Zbigniew Ziobro sam nie jest zadowolony z tego jak wygląda efektywność wymiaru sprawiedliwości. Według polityka w niektórych obszarach takich jak np. informatyzacja, można było zrobić znacznie więcej.

Pytany o to, dlaczego minister sprawiedliwości zdecydował się pozostać w rządzie, choć otwarcie krytykuje premiera, Piotr Muller odparł, że jeśli lider Solidarnej Polski uważa, że nie może realizować swoich reform, to niech zaproponuje rozwiązania, które można zaproponować bez otwierania 10 frontów.

Słowa Morawieckiego zirytowały Ziobrę. Co powiedział?

Podczas spotkania z klubami „Gazety Polskiej” Mateusz Morawiecki powiedział, że 99 procent kamieni milowych jest w interesie Polski, a pozostały 1 proc. dotyczy wymiaru sprawiedliwości.

– Reformujemy już ten wymiar sprawiedliwości siódmy rok. Ja bym nie chciał umierać za wymiar sprawiedliwości. Naprawdę. Nie opłaca się. Opłaca się utrzymać przede wszystkim suwerenność Polski, to jest dziś najważniejsze. KPO i całe środki unijne, które są zależne także od tego programu, służą wzmocnieniu naszej suwerenności – tłumaczył premier.

Ziobro ostro do Morawieckiego

Te słowa wyraźnie nie spodobały się ministrowi sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro na swoim profilu na Twitterze w ostrych słowach odniósł się do wypowiedzi szefa rządu. „Czy polityka ustępstw wzmocniła Polskę? Dziś sądownictwo, jutro likwidacja polskiej energetyki węglowej, pojutrze samochody diesla i benzynowe, a dalej? Ustępstwa rodzą tylko wilczy apetyt UE” – stwierdził lider Solidarnej Polski.

Czytaj też:

Czarzasty porównał Ziobrę i Kaczyńskiego do dzieci w przedszkolu. „Dopóki chłopcy będą się bili po twarzach…”