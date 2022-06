Szczyt Trójmorza. Andrzej Duda: Przyznaliśmy dzisiaj specjalne partnerstwo Ukrainie

W poniedziałek odbywa się w Rydze 7. Szczyt Inicjatywy Trójmorza, w którym bierze też udział prezydent Andrzej Duda. Głównym tematem rozmów są relacje z Ukrainą w kontekście rosyjskiej inwazji oraz wkład państw Trójmorza w zapobieżenie kryzysowi żywnościowemu. W czasie spotkania głos zabrał też zdalnie Wołodymyr Zełenski. Po sesji z udziałem prezydentów przedstawiciele Polski, Łotwy i Rumunii wzięli udział w konferencji prasowej.

Szczyt Trójmorza w Rydze zdominowany przez kwestię ukraińską

– Rok temu nikt z nas nie spodziewał się, że przyjdzie nam dyskutować w tak trudnych okolicznościach i jak wyraziście będziemy widzieli sens podjęcia tematu współtworzenia więzi gospodarczych, komunikacyjnych i budowania sfer bezpieczeństwa – mówił Andrzej Duda w czasie spotkania z dziennikarzami. Prezydent podkreślał, że rozpoczęta w 2015 r. współpraca „zmierza do tego, by uwspólnić i ujednolicić nasz rozwój”. – Dziś większość dyskusji została zdominowana przez rosyjską napaść na Ukrainę i jej wpływ na bezpieczeństwo naszych społeczeństw – wskazał.

– Dalsze wzmacnianie połączeń infrastrukturalnych to działania priorytetowe, które musimy podejmować w ramach Inicjatywy Trójmorza wskazał Duda. Prezydent podkreślił, że „wszyscy wspierają nadanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej”. – Jesteśmy głęboko przekonani, że ten status otrzyma – zaznaczył.

Specjalne partnerstwo dla Ukrainy

– Postanowiliśmy stworzyć nowy, specjalny rodzaj partnerstwa z państwami Trójmorza, obok partnerstwa strategicznego, który ma swój specjalny charakter, partnerstwo uczestniczące, które nie jest zarezerwowane tylko dla Ukrainy. Przyznaliśmy go dzisiaj Ukrainie, co znajduje odzwierciedlenie w naszej wspólnej deklaracji. Zakładamy, że ten sam rodzaj partnerstwa może stać się udziałem państw, które leżą w Europie Środowej, a dzisiaj jeszcze nie są członkami UE, ale do Unii aspirują – poinformował.

– Dzisiaj najważniejsze jest to, że stanowimy jedność, że współdziałamy ze sobą i nadal chcemy realizować wspólne projekty. Jeżeli będzie wola ze strony Ukrainy, aby łączyć Kijów z innymi stolicami, będziemy to rozważać i realizować – zaznaczył prezydent. Duda podkreślał, że „Ukrainie natychmiast potrzebne jest polityczne wsparcie”. – Trójmorze otwiera swoje ramiona dla Ukrainy. Dzisiaj widzimy, że Ukraińcy walczą, przelewają swoją krew po to, żeby nie być częścią ruskiego miru, a to oznacza, że chcą być częścią Zachodu, ponieważ nie ma bytu pośredniego – dodał.

Projekty infrastrukturalne priorytetem

Wśród projektów infrastrukturalnych prezydent wskazał „dobrą komunikację, dobre drogi, które połączą Ukrainę z krajami Europy Północnej”. – Na pewno władze Ukrainy myślą dziś bardzo poważnie o szybkich połączeniach kolejowych, m, .in. Kijów – Warszawa. Rozmawiamy o tym intensywnie – mówił. Ale zwracał też uwagę na konieczność budowy połączeń gazowych, interkonektorów i połączeń w zakresie energii elektrycznej.

W czasie konferencji Łotwa przekazała też prezydencję w Inicjatywie Trójmorza Rumunii, gdzie odbędzie się kolejny szczyt.

