Wielki powrót byłego ministra. Będzie pomagał rządowi przy jednej z kluczowych ustaw

Tadeusz Kościński podał się do dymisji 7 lutego. Kierownictwo partii zgodziło się na przyjęcie rezygnacji szefa resortu finansów. Kierował ministerstwem od 15 listopada 2019 roku, czyli był najdłużej urzędującym ministrem finansów za rządów PiS.

Dlaczego Tadeusz Kościński odszedł z rządu?

Polityk wziął na siebie odpowiedzialność za zamieszanie związane z wprowadzaniem reformy podatkowej zawartej w Polskim Ładzie. W rozmowie z „Forbesem” były już minister finansów ujawnił powody swojej rezygnacji. – Odpowiadałem za ministerstwo i wszystkie sprawy w nim prowadzone, zarówno te dobre, jak i te złe. Teraz, w obliczu tak silnej nagonki postanowiłem to przeciąć, składając dymisję – stwierdził polityk. – Przychodzi taki czas, że czy się chce, czy się nie chce, trzeba przyjąć odpowiedzialność – dodał.

Były już minister finansów ocenił, że Polski ład nie jest czymś złym, ani dla Polski, ani dla społeczeństwa. - To nagonka medialna wywołała wśród Polaków panikę i doprowadziła do obecnie powtarzanej, jednoznacznie złej oceny programu. Dla większości ludzi to, co zaproponowano w Polskim ładzie, jest dobre. Fakt, że teraz źle oceniają te zmiany, wynika z niezrozumienia - tłumaczył.

Czym zajmie się Tadeusz Kościński?

Z informacji portalu wPolityce wynika, że Tadeusz Kościński ma ponownie wspierać polski rząd. Według dziennikarzy polityk ma objąć funkcję ministra w Kancelarii Premiera Rady Ministrów i pomagać w działaniach związanych z programem zbrojeniowym, o którym wspomniano w ustawie o obronie ojczyzny. Tadeusz Kościński ma być zaangażowany m. in. w rozmowy dotyczące m.in. amerykańskiej broni.

