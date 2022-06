Lawina komentarzy po odejściu Kaczyńskiego z rządu. Pawłowicz zamieściła wymowne zdjęcie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński już od dawna zapowiadał, że ma zamiar zrezygnować ze stanowiska wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Wcześniejsze zapowiedzi wskazywały na to, że Jarosław Kaczyński zrezygnuje z pełnienia tej funkcji na przełomie 2021 i 2022 roku, jednak jego obecność w rządzie wydłużyła się.

21 czerwca w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes PiS przekazał, że jego dymisja miała zostać przyjęta przez Mateusza Morawieckiego, a także przez Andrzeja Dudę. Nowym wicepremierem i przewodniczącym Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych zostanie Mariusz Błaszczak. Polityk nadal ma sprawować także funkcję szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. - To jest całkowicie naturalna decyzja. Mamy wojnę, a on jest ministrem obrony, więc w tej szczególnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, takie połączenie ma bardzo duże zalety - tłumaczył Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS odchodzi z rządu. Krystyna Pawłowicz odpowiada zdjęciem

Wpis z podziękowaniami dla prezesa PiS zamieściła na Twitterze sędzia TK Krystyna Pawłowicz.

„Jako obywatel RP, ale i jako osoba wykonująca niezawiśle służbę państwową DZIĘKUJĘ premierowi JAROSŁAWOWI KACZYŃSKIEMU za ustawę i działania umacniające bezpieczeństwo Polski i nas Polaków. Szczególnie za ustawę o obronie ojczyzny z 11 marca 2022” – napisała. Do podziękowań dodała zdjęcie prezesa PiS w ciemnych okularach.

twitter

Kwestia odejścia Kaczyńskiego z rządu była także szeroko komentowana przez polityków opozycji. „Kaczyński uciekł z rządu. Tradycyjnie pokazując Polakom plecy w czasie kryzysu” – napisał krótko Marcin Kierwiński, wiceprzewodniczący klubu KO.

„Jarosław Kaczyński odszedł z rządu, by móc w pełni poświecić się kierowaniu rządem” – skomentował europoseł Marek Belka. Także poseł Konfederacji Michał Urbaniak ocenił, że prezes PiS będzie miał pełną polityczną kontrolę, ale za to mniejszą odpowiedzialność.

twitter

Wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak zwrócił uwagę na sposób ogłoszenia decyzji o odejściu z rządu: „Wicepremier Kaczyński: »Z tego co wiem, nie jestem już w rządzie«. Nie dość, że wicepremier ds. bezpieczeństwa odchodzi w trakcie największego zagrożenia dla Polski od dziesiątków lat, to dzieje się to w typowym dla tej władzy stylu. Niepoważnie i chaotycznie. Jak ucieczka” – komentował.

twitter

Ostrzejszy wpis zamieścił Robert Biedroń. „Jarosław Kaczyński - przyszedł, posiedział w rządzie 1,5 roku i... poszedł. Oby w więzieniu posiedział dłużej” – napisał współprzewodniczący Lewicy.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) ocenił, że prezes PiS „ postanowił przykrócić rozpasanie partyjnych mandarynów”.

twitterCzytaj też:

Kaczyński nie czekał na podpis prezydenta? Tak mógł upokorzyć Dudę