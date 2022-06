Mosbacher nazwała Polskę „świetlistym przykładem”. „To naprawdę wyjątkowe. Powinniście dostać Nobla”

Była ambasador USA Georgette Mosbacher na antenie Polsat News była pytana o swoją wypowiedź w wywiadzie dla Interii, w którym stwierdziła, że spora część sporów o praworządność pomiędzy Unią Europejską a Polską, wynikała z rosyjskiej dezinformacji, którą UE i USA „przyjmowały ją bezkrytycznie”.

Georgette Mosbacher: Unia Europejska kupiła dezinformację Rosji

– Unia Europejska została oszukana w ocenie Polski przez brak informacji i rosyjską propagandę – uważa była ambasador USA. – Wiemy, że Rosja w tworzeniu fake newsów i dezinformacji jest bardzo dobra i zdemonizowała Polskę, a Unia Europejska to kupiła. To wręcz niewiarygodne, bo jako ambasador patrzyłam przez wiele lat na tę dezinformację i było jasne, co robi Rosja. Ale jakoś dla UE nie było to wcale tak jasne – oceniła.

Mosbacher twierdzi, że polski system sądownictwa absolutnie potrzebuje reformy. – Ale pewnie możemy powiedzieć to samo o dowolnym systemie sądownictwa. Nawet w USA moglibyśmy skorzystać na reformie – stwierdziła Mosbacher. – Mówienie przez UE, że Polska niszczy demokrację, jest nie w porządku – dodała.

Była ambasador oceniła też, że Polska ma „bardzo dobrą atmosferę dla zachodnich inwestorów”.

„Polska zrobiła to, co nigdy się w historii nie wydarzyło. Powinniście dostać Nobla”

Była ambasador USA chwaliła też pomoc, jaką Polska udzieliła uchodźcom po inwazji Rosji na Ukrainę.

– Powinniśmy wszyscy patrzeć na Polskę jako na świetlisty przykład tego, co znaczy bezinteresowna pomoc humanitarna. Polska zrobiła to, co nigdy się w historii nie wydarzyło. Nigdy nie widzieliśmy w historii państwa, którego obywatele przyjmowali do własnych domów, gdzie dzieci znajdują miejsca w szkołach. To naprawdę wyjątkowe – przyznała Mosbacher. – Myślę, że powinniście dostać Pokojową Nagrodę Nobla za to, co udało się wam zrobić – podkreśliła.

