Agnieszka Ścigaj dołączy do rządu. Wiadomo, jakimi kwestiami się zajmie

– Będzie jeszcze w środę dobra wiadomość dla Zjednoczonej Prawicy, jeśli chodzi o stabilność rządową i parlamentarną, w ciągu dnia się pewne rzeczy okażą, na razie bez szczegółów – powiedział w Sejmie rzecznik rządu Piotr Mueller. Portal wPolityce.pl poinformował, że chodzi o dołączenie do rządu Agnieszki Ścigaj z koła poselskiego Polskie Sprawy. Informację potwierdził na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

– Po wielu rozmowach merytorycznych, programowych (...) doszliśmy do porozumienia z kołem Polskie Sprawy – powiedział premier podczas konferencji w Raszynie. Dodał, że w skład rady ministrów wejdzie posłanka Agnieszka Ścigaj, która zajmie się „szeroko rozumianą integracją społeczną”. –W tym okresie napięć związanym z falą uchodźców z Ukrainy, ale nie tylko – wyjaśnił premier.

Posłowie Polskich Spraw rozważali utworzenie nowej partii

Przypomnijmy: koło polskie Sprawy założyli w 2021 roku Agnieszka Ścigaj i Paweł Szramka, którzy do Sejmu weszli pod szyldem Kukiz'15 z list PSL. Trzecim z założycieli był Andrzej Sośnierz, należący do Porozumienia, a wybrany z list PiS. Jako czwarty dołączył do nich Zbigniew Girzyński, były poseł PiS.

Czworo polityków pod koniec sierpnia ubiegłego roku przymierzało się do zarejestrowania własnej partii. Agnieszka Ścigaj przekonywała, że nowe ugrupowanie miałoby być alternatywą dla PO-PiS. „Rzeczpospolita” pisała jednak o nowym planie. Zamiast zakładać kolejną partię, czworo posłów dołączyłoby do już istniejącej. Mimo upływającego czasu wniosek o rejestrację partii nie pojawił się.

