Przyciski paniki w kanadyjskim parlamencie. Posłowie boją się o życie

Wprowadzenie tego rozwiązania zostało ogłoszone przez ministra bezpieczeństwa publicznego Marco Mendicino, który sam otrzymywał groźby śmierci. Przyznał, że „negatywna i toksyczna retoryka, którą widzimy w internecie” jest bardzo niepokojąca.

Posłom oferuje się zainstalowanie do domach kamer, alarmów i innych środków bezpieczeństwa. Poza tym, są szkoleni w zakresie łagodzenia potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. – Musimy mieć możliwość prowadzenia debat bez widma fizycznej konfrontacji czy otrzymywania gróźb przemocy albo śmierci – podkreślił Mendicino.

Premier na celowniku

Parlamentarzyści są „obrzucani błotem” nie tylko w internecie, w zeszłym roku premier Justin Trudeau został obrzucony kamieniami. Dwa lata wcześniej na teren osiedla, na którym mieszkał Trudeau i jego rodzina wjechał ciężarówką uzbrojony w pistolety mężczyzna. Niemal natychmiast został aresztowany, a podczas przesłuchać twierdził, że chciał tylko z premierem porozmawiać.

W zeszłym miesiącu ze względów bezpieczeństwa Trudeau został zmuszony do odwołania udziału w charytatywnej zbiórce pieniędzy w Kolumbii Brytyjskiej.

„Potnij turban!”

W ostatnim czasie jeden z lewicowych polityków, przywódca Nowej Partii Demokratycznej Jagmeet Singh coraz częściej pada ofiarą gróźb i nękania. Podczas protestu w Peterborough w Ontario zebrani nazywali go zdrajcą i życzyli śmierci. Sam stwierdził, że był to jeden z „najintensywniejszych, najgroźniejszych i najbardziej obraźliwych” przypadków agresji w jego karierze, a jego pracownicy obawiali się o swoje bezpieczeństwo.

Trzy lata temu w Montrealu podczas spotkania z wyborcami do Singh podszedł mężczyzna. Wszystko wskazywało na to, że chce po prostu porozmawiać, po czym nachylił się do polityka i polecił mu odciąć turban z głowy, żeby wyglądał bardziej na Kanadyjczyka.

Członkini NDP Heather McPherson przyznała, że martwi się o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny. Ostatnio ktoś groził, że zabije jej psa.

