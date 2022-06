Prof. Aleksander Hall: Tusk nie dokonał cudu, na co wielu liczyło

Donaldowi Tuskowi jest znacznie trudniej niż kiedyś. Uratował PO przed degrengoladą i być może definitywnym rozpadem pod rządami Budki i przy ambicjach Trzaskowskiego (...). Natomiast nie dokonał cudu, nie stał się oczywistym liderem w rankingach popularności ani nie stał się wybawieniem dla polskiej polityki, na co wielu liczyło. To jednak wciąż zawodnik należący do politycznej ekstraklasy – mówi w rozmowie z „Wprost” prof. Aleksander Hall, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, prywatnie mąż Katarzyny Hall, byłej minister edukacji.

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Prezes PiS odszedł z rządu, namaszczając jednocześnie na swojego następcę Mariusza Błaszczaka, który ma zastąpić Jarosława Kaczyńskiego „pod każdym względem”. Jak pan odczytał ten przekaz? Tych „następców” było przecież już kilku w przeszłości. Prof. Aleksander Hall: Nie ma w tym nic zaskakującego. To wpisuje się w dotychczasowy sposób sprawowania władzy przez Jarosława Kaczyńskiego jako szefa obozu i „nadpremiera” rządu. Wystarczy spojrzeć, jak poinformował o swojej „dymisji”, nie czekając na podpis prezydenta. Ostentacyjnie pokazał, nie tylko Andrzejowi Dudzie, kto tu rządzi i rozdaje karty. Przekaz był jasny: Liczę się tylko ja, reszta wykonuje moje polecenia. Mariusz Błaszczak ma powód do radości? Przesadą jest mówienie, że pojawił się nowy delfin w PiS. Tego delfina de facto nigdy nie było. Osobowości pokroju Kaczyńskiego mają wtedy nieograniczoną władzę, gdy nie wskazują, kto będzie ich następcą. Czyli deklaracja prezesa PiS to tak naprawdę niedźwiedzia przysługa? Wskazanie następcy jest początkiem końca takiego polityka. System despotyczny, bo taki z pewnością panuje w PiS, trzeba interpretować tak: wykazujcie się, mobilizujcie, wszystko jest możliwe.