Kukiz postawił PiS ultimatum i straszy Ziobrę. Kowalski wini Morawieckiego i apeluje ws. Tuska

Paweł Kukiz w rozmowie z portalem Fronda zabrał głos ws. reformy wymiaru sprawiedliwości. Zdaniem polityka „popełniono jeden kardynalny błąd”. Zmiany zaczęto wprowadzać „odgórnie, zamiast zrobić to oddolnie”. Kukiz wspomniał w tym kontekście o forsowanym przez niego pomyśle wprowadzenia sędziów pokoju.

Lider Kukiz’15 postawił ultimatum przed Prawem i Sprawiedliwością. – Jeśli w ciągu dwóch miesięcy nie dojdziemy do porozumienia w sprawie sędziów pokoju i nie zostanie to uchwalone, nawet przy jakichś naszych ustępstwach, ale też niewielkich, to ja sam pójdę do opozycji z propozycją wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry – zapowiedział poseł.

Paweł Kukiz o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry. Janusz Kowalski: „Nie idź do Donalda Tuska”

Do wypowiedzi Kukiza odniósł się w mediach społecznościowych Janusz Kowalski. „Wiesz, że reforma sądownictwa została zablokowana przez premiera Mateusza Morawieckiego 5 lat temu. Ustawy sądowe Solidarnej Polski leżą w szufladach. Nie idź do Donalda Tuska, by zmieniać rząd! Wygrajmy razem wybory i z nowym rządem dokończymy to, co zostało zablokowane” – napisał polityk Solidarnej Polski.

Kowalski zaapelował również do lidera Kukiz’15 o wsparcie w ratowaniu górnictwa. „Właśnie się mobilizujemy. Czas cofnąć złe decyzje o likwidacji polskiego górnictwa i zawiesić szkodliwą politykę klimatyczną UE i nie poddawać się jak frajerzy szantażowi eurokratom dot. KPO dla Polski!” – dodał poseł z partii Ziobry. Na koniec Kowalski życzył Kukizowi „wszystkiego najlepszego w dniu urodzin”.

