Jarosław Kaczyński na prezydenta? PiS reaguje na sensacyjną okładkę

„Wbrew twierdzeniom dzisiejszego »Super Expressu« prezes Jarosław Kaczyński nie będzie kandydować w wyborach prezydenckich. Mamy do czynienia z czystej wody fake newsem” – napisało Prawo i Sprawiedliwość na Twitterze. Do wpisu dołączono zdjęcie jedynki dziennika. „Sensacyjne wieści z PiS. Kaczyński na prezydenta” – brzmi podpis obok zdjęcia Jarosława Kaczyńskiego.

Dziennik opublikował w piątek artykuł: „Politycy PiS ujawniają: Jarosław Kaczyński kandydatem na prezydenta? »To będzie zwieńczenie jego kariery«”. Zawarto w nim opinie dwóch polityków partii rządzącej, którzy twierdzą, że prezes PiS powinien być kandydatem na prezydenta w 2025 roku.

– To byłoby wielkie zwieńczenie politycznej kariery Jarosława Kaczyńskiego – stwierdził Tadeusz Cymański. Oceniał, że prezes PiS „ma potężne doświadczenie, ma ogromne sukcesy i byłby świetnym prezydentem”. Podobnie uważa europoseł PiS Karol Karski. –Jarosław Kaczyński byłby najlepszym kandydatem na prezydenta, czy premiera, ale to on wskazuje, kto kandyduje na te funkcje. Nie ma parcia na stanowiska – powiedział polityk.

„Super Express” przypomniał też, że „Joe Biden został prezydentem USA w wieku 78 lat, a niemiecki kanclerz Konrad Adenauer kiedy zaczął piastować urząd, miał 73 lata, a kończył w wieku 87 lat!”. Prezes Kaczyński w momencie wyborów prezydenckich będzie miał 76 lat.

Kaczyński na prezydenta? Partia komentuje

PiS już teraz stara się myśleć o tym, kto może zastąpić po końcu kadencji Andrzeja Dudę. Przez część partii jako kandydatka na prezydenta wymieniana jest była premier Beata Szydło. „Super Express” pisał, że w grze jest też nowe nazwisko. Prezes Jarosław Kaczyński ma coraz poważniej rozważać postawienie na Waldemara Budę. Jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości chwalił go za dobre występy w mediach i kulturę osobistą. W 2025 r. Waldemar Buda będzie miał 43 lata, czyli tyle, ile miał Duda, kiedy po raz pierwszy wygrał wyścig o fotel prezydencki.

