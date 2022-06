Najnowszy sondaż. PiS z dużą przewagą nad KO. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma jednak inny problem

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, wzięłoby w nich udział łącznie 60 proc. Polaków – wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wpolityce.pl. Łącznie 32 proc. ankietowanych nie zamierzałoby pójść do urn wyborczych, a 8 proc. nie mogło się określić.

PiS liderem sondaży, ale bez samodzielnej większości

Najwięcej poparcia w sondażu uzyskało Prawo i Sprawiedliwość – 37 proc. Wynik nie uległ zmianom w porównaniu do badania z ubiegłego tygodnia. PiS zmniejszyło stratę do Koalicji Obywatelskiej do 10 punktów procentowych, po tym jako KO zyskała dwa „oczka”. Dla porównania różnica w sondażu przeprowadzonym dla telewizji TVN wyniosła tylko 5 pkt proc. Badanie ośrodka Social Changes nie uwzględnia jednak niezdecydowanych.

Kolejne miejsca w sondażu na zlecenie wpolityce.pl zajęła Polska 2050 Szymona Hołowni. Chęć oddania głosu na ugrupowanie Szymona Hołowni zadeklarowało 11 proc. respondentów. To spadek o 1 p.p. O dwa „oczka” do 9 proc. wzrosło z kolei poparcie dla Lewicy. W Sejmie z 7 proc. znalazłaby się jeszcze Konfederacja, z wynikiem mniejszym o 2 p.p. Po stracie 1 p.p. pod progiem wyborczym wylądowało PSL. Do Sejmu nie dostałyby się również Kukiz’15 i Porozumienie Jarosława Gowina.

Jedna wspólna lista opozycji sukcesem?

Gdyby jednak KO, Polska 2050, PSL i Lewica wystartowały razem w jednym bloku, wówczas partie mogłyby liczyć na 50 proc. poparcie. Wspólny start ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego wraz z koalicjantami w wariancie z partią Pawła Kukiza przyniósłby zainteresowanym „jedynie” 37 proc. Przy takich listach Konfederacja mogłaby liczyć na 9 proc.

Badanie ośrodka Social Changes na zlecenie wpolityce.pl zostało przeprowadzone metodą CAWI na panelu internetowym w dniach 17 – 20 czerwca 2022 r. Badanie wykonano na ogólnopolskiej i reprezentatywnej pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania próbie 1 075 Polaków.



