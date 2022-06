Gowin kpi z „telewizji rządowej”. Pisze o kolacji u Merkel

Jarosław Gowin i Jarosław Kaczyński od wczoraj prowadzą publiczną przepychankę o to, kto jest odpowiedzialny za fiasko Polskiego Ładu. W jej najnowszej odsłonie pierwszy z polityków zakpił z tego, co może go czekać, gdy za zrelacjonowanie sprawy weźmie się TVP. „Nie zdziwię się, jeśli dzisiaj w telewizji rządowej zobaczę, że Polski Ład został wymyślony przeze mnie i Donalda Tuska na kolacji u Angeli Merkel” – napisał na Twitterze szef Porozumienia.

Polski Ład z błędami. Kaczyński wskazuje winnego

Polski Ład był reklamowany jako sztandarowy projekt Prawa i Sprawiedliwości, jednak szybko okazało się, że nie wszystko poszło zgodnie z oczekiwaniami. Szczególnie kłopotliwa okazała się tzw. ulga dla klasy średniej, której obliczenie okazało się sporym wyzwaniem. Ostatecznie ulgę zniesiono, a od lipca stawka PIT zostanie zmniejszona z 17 na 12 proc. Co więcej, zmiana ma obowiązywać wstecznie od 1 stycznia, czyli część podatników może liczyć na zwrot nadpłaconego podatku.

Jarosław Kaczyński za ten chaos właśnie obwinia Jarosława Gowina. Ostatnio w wywiadzie dla „Polska Times” prezes PiS stwierdził, że plan reform był dobry, ale z winy liderów jednej z partii wchodzących w skład koalicji rządzącej stał się „fatalny”. – Pewien polityk, który mógłby być ważnym człowiekiem, ale nie wróżę mu już specjalnej kariery. On był głównym odpowiedzialnym – powiedział tajemniczo.

Dopytywany o personalia stwierdził, że „Plan Polskiego Ładu był nie najgorzej skonstruowany, ale potem dodano do niego ulgę dla klasy średniej”. – A to był pomysł Jarosława Gowina, który skomplikował ten system i uczynił go fatalnym – wyjaśnił Jarosław Kaczyński. Pozwolił sobie także na podsumowanie tego, w jakie miejsce polityczne zaprowadziła Gowina przepychanka wewnątrz koalicji. – Gdzie dziś jest Gowin to państwo wiecie – dodał szef Prawa i Sprawiedliwości.

Gowin odpowiada prezesowi PiS

Jarosław Gowin nie pozostał dłużny Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jak się okazuje, szef Porozumienia widzi tę sprawę nieco inaczej. „Jarku, gdy razem z moimi ekspertami ostrzegałem Ciebie i Mateusza, że Polski Ład będzie gniotem, a inflacja zje oszczędności Polaków, to zamiast słuchać wolałeś przekupywać moich posłów. I tymi metodami próbujesz dalej zaklinać rzeczywistość” – napisał na Twitterze chwilę po ukazaniu się wywiadu.

