Cedynia. Morawiecki: Za mało mówimy o tym, któremu zawdzięczamy istnienie państwa

Bitwa pod Cedynią miała miejsce w dniu św. Jana, 24 czerwca 972 roku. Mieszko I miał wtedy rozgromić armię niemieckiego margrabiego Hodona. W tym roku przypada 1050. rocznica tych wydarzeń. W niedzielę 26 czerwca na Górze Czcibora w Cedyni zorganizowano uroczyste obchody tej rocznicy wraz z inscenizacja bitwy.

Jeszcze przed uroczystościami na Górze Czcibora w Cedyni, Mateusz Morawiecki złożył kwiaty na cmentarzu wojennym żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego w Siekierkach / Starych Łysogórkach. To miejsce, w którym pochowano żołnierzy, którzy brali udział w forsowaniu Odry podczas II wojny światowej i w walkach o Berlin.

Rocznica bitwy pod Cedynią. Morawiecki: Za mało mówimy o tym, któremu zawdzięczamy istnienie państwa

Po uroczystej mszy świętej Mateusz Morawiecki zabrał głos podczas uroczystości rocznicowych.

– Państwo to przede wszystkim ludzie, którzy mają wystarczająco dużo woli, by walczyć o swój los i swoje granice – mówił polski premier. – Za mało ciągle mówimy o tym, któremu zawdzięczamy istnienie naszego państwa - o Mieszku I. On poprzez Chrzest Polski wybrał drogę państwowości. Zdecydował, że Polska będzie klękać przed krzyżem, a nie przed obcymi monarchami – dodał.

Morawiecki stwierdził, że decyzja Mieszka I została poddana próbie.

– Ta bitwa pod Cedynią była wyjątkowa. Mogła zadecydować o istnieniu państwa polskiego. I tym wówczas walczącym zawdzięczamy to, że dziś jest tutaj Polska – ocenił. – Wojownicy Mieszka I, Powstańcy Warszawscy, żołnierze czasów II WŚ, Żołnierze Wyklęci... Oni walczyli o najwyższy cel, o wolną Rzeczpospolitą – dodał premier.

Podkreślił, ze „wolność nie jest nam dana, ona jest zadana”.

– Dzisiaj bohaterski naród ukraiński walczy. Ich ofiara z krwi, broni naszego bezpieczeństwa, pokoju, suwerenności w całej Europie – mówił dalej Morawiecki. – Obyśmy my nie musieli doświadczać tego, co nasi przodkowie. Obyśmy mogli w pokoju budować naszą Ojczyznę. Jeśli przyjdzie taki czas, czas próby, my też staniemy w obronie naszej najświętszej Rzeczypospolitej. Cześć i chwała bohaterom –zakończył swoje przemówienie.

Następnie premier złożył wieniec pod odsłoniętą tablicą upamiętniającą 1050. rocznicę zwycięskiej bitwy pod Cedynią.

Morawiecki otrzymał także odznaczenie Krzyża Victorii Cedyńskiej od Hetmana Wielkiego Zjednoczenia Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej.

