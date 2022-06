Ważna narada u prezydenta Dudy z udziałem m.in. Morawieckiego, Błaszczaka i Kamińskiego

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się w poniedziałek 27 czerwca narada Andrzeja Dudy z przedstawicielami rządu i dowódcami wojskowymi w związku z rozpoczynającym się we wtorek w Madrycie szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

O czym dyskutowano u Andrzeja Dudy?

Po zakończeniu rozmów szef BBN przekazał, że w spotkaniu wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister obrony Mariusz Błaszczak, minister-koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński oraz szef MSZ Zbigniew Rau.

– Spotkanie dotyczyło szczytu NATO. We wtorek 28 czerwca prezydent udaje się do Madrytu. W trakcie narady omówiono dotychczasowe działania, które podjęto w związku z przygotowaniami do szczytu. Andrzej Duda chciał poznać opinie ministrów, strony rządowej, również wojska na temat kwestii, które jeszcze wymagają pewnych uzgodnień i rozstrzygnięć w trakcie samego szczytu – dodał Paweł Soloch.

Szef BBN zaznaczł, że Andrzej Duda na szczycie w Madrycie będzie prezentował uzgodnione w poniedziałek stanowisko. – Oczekujemy, że nowa koncepcja strategiczna NATO jasno określi Rosję jako agresora. Także tego, że NATO po tym szczycie będzie mocniejsze, także w kontekście wsparcia udzielanego Ukrainie – komentował.

Według Pawła Solocha „przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO wzmocni nasz potencjał, leży to w interesie nie tylko naszego regionu, ale i całego kontynentu”.

Czytaj też:

Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Wyraz słabości NATO. To, co Rosjanie wyprawiają, jest upokarzające