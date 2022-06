Franciszek Sterczewski przyłapany na jeździe rowerem po alkoholu. Interweniowała policja

Z informacji RMF FM wynika, że w nocy z 27 na 28 czerwca policjanci z Poznania podjęli interwencję wobec mężczyzny, który jechał zygzakiem na rowerze. Co więcej, pojazd, którym się poruszał, nie miał żadnego oświetlenia. Podczas rutynowej kontroli okazało się, że rowerem jechał Franciszek Sterczewski. Funkcjonariusze wyczuli od polityka Koalicji Obywatelskiej woń alkoholu, dlatego chcieli go przebadać alkomatem. Polityk odmówił jednak poddania się badaniu tłumacząc, że chroni go poselski immunitet. Według RMF FM po kilku minutach Franciszek Sterczewski przypiął rower w miejscu, w którym doszło do policyjnej interwerncji i w dalszą drogę udał się pieszo.



Polityk Koalicji Obywatelskiej na razie nie skomentował medialnych doniesień.



