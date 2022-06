Szokujące zachowanie Trumpa wyszło na jaw. „Nie obchodzi mnie to, k***, że mają broń”

Na jaw wychodzą kolejne fakty dotyczące byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, i jego roli podczas wydarzeń z 6 stycznia ubiegłego roku, kiedy doszło do szturmu na Kapitol. Tego dnia odbywało się tam oficjalne liczenie głosów elektorskich po wyborach, w których Trump przegrał z Bidenem. Obecnie w USA toczy się proces dotyczący zamieszek. Jedną z osób, które zeznają przed komisją Izby Reprezentantów, jest była współpracowniczka prezydenta.

Asystentka prezydenta oraz główna doradczyni szefa personelu Białego Domu Cassidy Hutchinson w zeznaniach wróciła do wydarzeń poprzedzających atak. Trump przemawiał wówczas do tłumu na placu przed budynkiem Kapitolu. Prezydent chciał, by ochrona usunęła bramki do wykrywania metalu. Sęk w tym, że wielu zebranych miała przy sobie broń i Trump o tym wiedział. – Nie obchodzi mnie to, k***, że mają broń, oni nie są tutaj, by mnie skrzywdzić. Zabierzcie te bramki. Wpuśćcie ich, mogą pomaszerować stąd na Kapitol – relacjonowała słowa Trumpa. Pracownicy Secret Service nie posłuchali prezydenta.

Podczas samego przemówienia Trump wzywał tłum do pójścia na Kapitol i obiecał, że będzie tam z nimi. Hutchinson zaznaczyła, że prezydent faktycznie miał zamiar tam iść – wbrew prośbom jego doradców, ochroniarzy i prawników.

Awantura w prezydenckiej limuzynie

Była urzędniczka zeznała również, że w drodze powrotnej do Białego Domu, Trump rzucił się wściekły na agenta Secret Service Bobby’ego Engela, gdy ten odmówił mu zawiezienia do Kapitolu. – Jestem pier***onym prezydentem, zabierz mnie na Kapitol – miał krzyczeć. – Proszę pana, musi pan zdjąć rękę z kierownicy. Wracamy do Skrzydła Zachodniego – miał odpowiedzieć Engel.

Donald Trump zaprzeczył zeznaniom swojej byłej podwładnej. „Jej fałszywa historia o tym, że próbowałem chwycić kierownicę prezydenckiej limuzyny, by skierować ją do Kapitolu jest »chora« i nieprawdziwa (...) To nawet nie byłoby w ogóle możliwe, zrobić tak absurdalną rzecz” – napisał były prezydent na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

