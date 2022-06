Najnowszy sondaż. Polacy uważają, że posłów jest za dużo. Wskazali maksymalną liczbę

Instytut Badań Pollster zbadał na zlecenie „Super Expressu” ilu powinno być posłów. Wyniki zaskakują. Aż 63 proc. ankietowanych uznało, że w Sejmie powinno zasiadać maksymalnie 150 parlamentarzystów. Zdaniem 19. proc. badanych reprezentantów narodu w izbie niższej powinno być między 150 a 349. 15 proc. respondentów nic by w tej sprawie nie zmieniało i pozostawiłoby 460 posłów.

Pomysł zwiększenia liczby przedstawicieli Polaków do Sejmu nie uzyskał aprobaty zbyt wielu uczestników badania. 2 proc. ankietowanych opowiedziało się za tym, aby liczba posłów wynosiła między 461 a 600. Z kolei 1 proc. opowiedział się za wybieraniem do izby niższej ponad 600 reprezentantów. Sondaż przeprowadzono w dniach 21-22 czerwca na reprezentatywnej próbie 1011 osób.

Sugestie ws. zmiany liczby posłów i senatorów

Propozycja zmniejszenia liczby posłów wraca o jakiś czas. We wrześniu 2020 r., kiedy rząd wisiał na włosku z powodu ustawy dla zwierząt autorstwa Jarosława Kaczyńskiego, Bogusław Sonik stwierdził, że to „polityczne przesilenie jest dobrą okazją do refleksji”. Poseł PO zaproponował zmniejszenie o połowę Sejmu i Senatu. Chciał również, aby wprowadzić limit sprawowania mandatu posła, senatora, europosła i radnego na dwie kadencje.

Ograniczenie liczby posłów i senatorów proponowała także Barbara Dolniak z Nowoczesnej w lipcu 2016 r. Wypowiedź ówczesnej wicemarszałek Sejmu związana była z burzą wokół podwyżek dla najważniejszych osób w państwie. Zmniejszenie liczby posłów do 360 i senatorów do 50 proponowało w 2009 r. Prawo i Sprawiedliwość. Z kolei w październiku 2018 r. do Senatu wpłynął projekt zmiany konstytucji zwiększający liczbę senatorów o dwóch – przedstawicieli Polonii.

