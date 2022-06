Turcja wycofała „ale” ws. rozszerzenia NATO, co dostała w zamian? Ujawniono kulisy

W maju 2022 roku rządy Szwecji i Finlandii złożyły na ręce sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga formalne wnioski o akcesję do sojuszu. Oba państwa obrały taki kierunek polityki w odpowiedzi na agresywne działania Rosji wobec Ukrainy. Do przyjęcia nowych krajów do NATO niezbędna jest zgoda wszystkich dotychczasowych członków sojuszu. Sprawa stanęła pod znakiem zapytania, ponieważ początkowo zastrzeżenia zgłaszał prezydent Turcji.

Recep Tayyip Erdogan stwierdził, że w obu państwach schronienie znalazły osoby powiązane z Partią Pracujących Kurdystanu lub muzułmańskim duchownym Fethullahem Gulenem, który według władz Turcji miał stać za nieudanym zamachem stanu w kraju, do którego doszło w lipcu 2016 roku.

Decyzja Turcji toruje drogę Szwecji i Finlandii do NATO

Przełom w postaci zmiany tureckiego stanowiska nastąpił we wtorek 28 czerwca podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie, a sekretarz generalny Jens Stoltenberg przekazał, że drzwi NATO są dla Finlandii i Szwecji otwarte. Niewiadomą pozostawało, co wpłynęło na zmianę zdania Recepa Tayyipa Erdogana i jego politycznego środowiska.

Dzień później rąbka tajemnicy uchylił minister sprawiedliwości Bekir Bozdag. Z informacji przekazanych przez AFP wynika, że Turcja zamierza zabiegać o ekstradycję 33 osób, które są podejrzane o działalność terrorystyczną, z Finlandii i Szwecji. Taki krok ma zostać podjęty właśnie na mocy porozumienia zawartego z NATO. Tych informacji nie potwierdzili dotychczas przedstawiciele sojuszu.

